深遊日本三重「紅葉鐵道」秘境必收藏 沿線山巒溪谷絕景相伴
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】這條紅葉鐵道你收集過嗎？JR名松線全線行駛在三重縣境內，串聯中部松阪站至伊勢奧津站之間，沿線只有15個車站，全長約43.5公里。
列車大多由1輛車廂編成，僅有在學生們的通勤時段、春季或黃金週才會看到2輛車廂。秋季期間，這裡是不被打擾的紅葉秘境，最推薦行經「家城」站沿途的山巒溪谷紅葉絕景，如果時間充裕想要漫遊，搭乘整趟也只需約80分鐘！
三重縣 JR名松線
紅葉期：11月中旬～11月下旬
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言