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深遊日本三重「紅葉鐵道」秘境必收藏 沿線山巒溪谷絕景相伴

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JR名松線常態以1輛車廂運行，宛如獨占沿線紅葉楓光。　圖：三重フォトギャラリー／來源
JR名松線常態以1輛車廂運行，宛如獨占沿線紅葉楓光。　圖：三重フォトギャラリー／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】這條紅葉鐵道你收集過嗎？JR名松線全線行駛在三重縣境內，串聯中部松阪站至伊勢奧津站之間，沿線只有15個車站，全長約43.5公里。

▲11月起沿途植被染上秋意，紅、黃、橘、綠繽紛樣貌為列車之旅更添魅力。　圖：三重フォトギャラリー／來源
▲11月起沿途植被染上秋意，紅、黃、橘、綠繽紛樣貌為列車之旅更添魅力。　圖：三重フォトギャラリー／來源

列車大多由1輛車廂編成，僅有在學生們的通勤時段、春季或黃金週才會看到2輛車廂。秋季期間，這裡是不被打擾的紅葉秘境，最推薦行經「家城」站沿途的山巒溪谷紅葉絕景，如果時間充裕想要漫遊，搭乘整趟也只需約80分鐘！

▲JR名松線擁有不輸日本各地的紅葉鐵道，期待遊客排入下趟訪日旅行清單中。　圖：三重フォトギャラリー／來源
▲JR名松線擁有不輸日本各地的紅葉鐵道，期待遊客排入下趟訪日旅行清單中。　圖：三重フォトギャラリー／來源

三重縣 JR名松線

紅葉期：11月中旬～11月下旬

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