「翡翠之境」新潟糸魚川！ 日本北陸世界地質公園二天一夜旅遊推薦

翡翠之境新潟糸魚川 日本北陸世界地質公園二天一夜旅遊推薦

位於新潟最西端的糸魚川，與富山縣接壤，擁有優美碧藍的綿延海岸、仲夏時能聽得鳥啼蟲鳴的碧綠群山，是日本數一數二的翡翠玉石礦產地，更是日本國內首批被聯合國教科文組織認證的世界地質公園之一，吸引不少喜愛大自然及戶外運動的遊客到訪——無論是喜歡爬山健行、露營野餐、浮潛玩水、鐵馬踏青，在糸魚川都能實現。更值得一提的是，靠海的糸魚川可是著名的螃蟹美食地，不少人會為了大啖螃蟹而造訪。

所以，這樣的糸魚川，稱之為「翡翠之境」是否再適合不過了呢？既是真正的翡翠玉石產地，又有著青山綠水和碧海藍天。這次我們搭乘北陸新幹線，從東京出發直達糸魚川，並在當地搭配租車自駕及自行車，來了一趟兩天一夜的親山親海的自然地質之旅，這就來和你分享一下囉。

PICK UP 關於交通

前往糸魚川，可搭乘北陸新幹線，從東京出發最快2個多小時，從新大阪則在4小時以內可抵達。從海外前往旅遊的朋友，可善用JR旗下的北陸拱型鐵路周遊券。以一張25500日圓的票價，享受7日內不限次數自由搭乘JR旗下自關西機場到京阪神、奈良地區、北陸地區、東京都區內打到成田羽田機場間區域的，包含新幹線在內的特快、急行、普通列車等。其中更包含了糸魚川到南小谷的可愛地方線大糸線、越美北線、能登鐵路、富山鐵路等北陸地方線。具體使用區間，可參閱北陸拱型鐵路周遊券的官方網站。

翡翠之境糸魚川，有個傳說能撿到翡翠的翡翠海岸，及一條絕美的海岸鐵馬道「久比岐自行車道」，深受日本鐵馬族歡迎。第一天，我們以自行車鐵馬旅為主題和大家介紹糸魚川海線的景點。

糸魚川車站租自行車 復古電車體驗別錯過

搭乘北陸新幹線來到糸魚川，第一站可以先到與車站共構的觀光資訊中心「地質情報站『GeoPal』（ジオステーション ジオパル）」走一遭。位於糸魚川車站阿爾卑斯口1樓，地質情報站是包括觀光資訊中心、再現復古火車車輛空間的「KIHA52候車室」及能見到多種鐵道模型的「地景鐵道模型站」。

其中特別推薦KIHA52候車室，因為裡面展示了大糸線上運行的經典車輛KIHA52-156（キハ52-156）車廂，以及曾運行於大阪和札幌間的日本經典豪華寢台列車「Twilight Express（暮光特快）」的用餐車廂復刻版，且都是可以實際入內拍照體驗，無論是不是鐵道迷，想必都能一見傾心。

因為想騎單車吹吹海風看看海，我們亦在地質情報站內的觀光諮詢服務台租借自行車。這裡提供的自行車輛種類不少，包括一般變速淑女車、電動自行車、兒童用自行車、混合變速自行車等，依據車型不同，租借一整天的費用落在1000或2000日圓。更令人開心的是，自今年（2022年）10月起，在糸魚川案內所中能租借到台灣捷安特出品的帥氣E+公路車款，蠻值得喜歡騎車的朋友們試試看。租借自行車的手續簡單，只要在服務台出示護照等身分證件，並填寫「利用申請書」即可，而歸還時也只需要在營業時間內將車及鑰匙原處歸還就可以了。詳細租借資訊，可以參考糸魚川市觀光協會網站。

此外，若不考慮租借自行車，亦可直接在車站附近找到租車中心選擇自駕上路。

糸魚川地質情報站「GeoPal」（ジオステーション ジオパル）

地址：新潟県糸魚川市大町1-7-47（糸魚川站阿爾卑斯口1樓）

官方網站

翡翠海岸邊的久比岐自行車道

糸魚川的海岸，通常被愛稱為「翡翠海岸」，由於糸魚川山中的翡翠玉石原石，會在自然因素影響下，隨溪流而下入海，又在海浪的拍打下上了岸，從而得以被人拾獲。據說當年真的有人在糸魚川的海岸撿到逾百萬日圓的翡翠原石，上了新聞，也讓糸魚川翡翠海岸的名聲遠揚。翡翠海岸以岩岸為多，沿線有多個海水浴場，且水非常乾淨，是當地和附近的人們夏日戲水的好去處。

在翡翠海岸沿線的久比岐自行車道，是用過去國鐵時代（JR的前身）北陸本線的線路，沿着國道8號所開通的自行車和行人專用道。全長約32公里，從糸魚川市能一直騎到隔壁的上越市，沿途能飽覽日本海景、不用太擔心要與汽車爭道，還能穿過一些曾有蒸汽火車通行的紅磚隧道。自行車道沿途也會有多個休息站，讓鐵馬出行的朋友們能有充足的體力和補給繼續前行。糸魚川境內的自行車道起點處有大大的標示，且還能見到Q版的久比岐自行車道大使凜醬唷。

久比岐自行車道 糸魚川起點（久比岐自行車道 糸魚川側スタート）

地址：新潟県糸魚川市中宿（LAWSON 糸魚川中宿店旁）

官方網站（繁體中文）

弁天岩地質景觀 來自深海火山的戀人景點

沿著久比岐自行車道往北騎，來到能生海岸段，能見到海上巨大的礁岩，還有一座朱紅的橋連著海岸——這就是傳說中糸魚川地標之一的弁天岩。因百萬年前海底火山噴發而形成的礁岩島，弁天岩是糸魚川世界地質公園中重要的地質景觀之一。島上設有能生漁港海民們的明燈「能生燈塔」，以及守護大海的嚴島神社。而這能生燈塔，更被日本浪漫主義者協會認定為「戀愛燈塔」，吸引了眾多情侶到訪。

能生燈塔與嚴島神社並設，在日本國內並不常見，造就了弁天岩的特色，而其周圍同時有沙灘與岩岸，海水清澈見底，是夏日戲水的絕佳場所。到訪這天正是豔陽天，沙灘上能見到當地民眾攜家帶眷一同戲水，看起來真是透心涼。被認定為「戀愛燈塔」，弁天岩的夕陽亦是增添期浪漫色彩的絕景。日落時，無論是在燈塔上全景觀賞海與天色彩變換，亦或者是島外搭配著弁天岩形狀獨特的剪影欣賞都很美。此外，弁天岩也是當地煙火大會的主辦場地——能生故鄉海上花火大會，年年吸引不少觀光客前往觀禮。

弁天岩地質景觀（弁天岩ジオサイト）

地址：新潟県糸魚川市大字能生

官方網站（繁體中文）

海之夢能生公路休息站 大啖螃蟹海鮮

離開弁天岩再騎個1.4公里左右，就能來到海之夢能生公路休息站歇個腳、享受海鮮美食。位於糸魚川市內兩大漁港之間，在這公路休息站內能嚐到各式各樣新鮮的海鮮料理，其中最有名的莫過於螃蟹，而且還有個能「螃蟹吃好吃滿」的「蟹屋橫丁（かにや横丁）」！蟹屋橫丁是當地的螃蟹直銷場，擁有一整排的螃蟹店家，展售著新鮮的螃蟹，無論是想要買回家自己料理，還是想要現場品嚐都可以。若想現場品嚐，在選購自己中意的螃蟹之後，店家會提供非常完備的吃蟹工具，讓你可以在橫丁前的座位上享受螃蟹大餐。

說起糸魚川最有名的蟹種，當屬生活在深海海域的紅楚蟹，一年四季都能捕捉到。不過為了避免過度捕撈，每年的一、二月是紅楚蟹的休漁期。除了螃蟹之外，休息站內也有各大型的海鮮市場，展售許多時令的新鮮貝類，而在夏天時，還會有現烤海鮮可嚐。既能大啖螃蟹，又能嚐到多種新鮮海產——這也成了不少美食饕客前往糸魚川的主要動力之一。據說每年初夏，這裡還會舉辦「螃蟹吃到飽」等一糸列美食活動。當然，休息站內也有多家餐廳可選擇，可吃到的是由新鮮海產料理出來的丼飯、定食、拉麵、輕食等，亦能找到伴手禮店。

值得一提的是，這裡還有一家非常有特色的店——在地產學結合的「能水商店」。店裡販售的商品，許多都是新潟縣立海洋高等學校的學生開發出來的食品，像是咖哩調理包、野草汽水等很多有趣的商品，其中最有名的莫過於鮭魚魚醬「最後一滴（最後の一滴）」。而在能水商店中，還能嚐到淋上「最後一滴」魚醬製成的焦糖漿的一滴霜淇淋。採用當地牧場的新鮮牛奶製成的霜淇淋，遇上魚醬焦糖漿，醇濃讓而甜甜鹹鹹的味道，令人難以忘懷。

另外，作為公路休息站，海之夢能生內也有自行車租借服務站點，僅管糸魚川市內的自行車租借是甲地借甲地歸還制度，也就是說在地質情報站借出，就必須還回地質情報站。不過在使用過程中若有遇到什麼狀況，亦可在海之夢能生公路休息站內尋求協助。

海之夢能生公路休息站（道の駅「マリンドリーム能生」）

地址：新潟県糸魚川市能生小泊3596-2

官方網站（簡體中文）

天下之險親不知 紅磚隧道與斷崖海景

前面以自行車鐵馬之旅為主，介紹了位於糸魚川車站以東的，適合運動加觀光的翡翠海岸、久比岐自行車道及沿線景點。不過從糸魚川車站往西走，向富山縣方向的路上，有著糸魚川有名的地質絕景地——號稱「天下之險」的絕壁海岸「親不知子不知海岸」。作為糸魚川世界地質公園的重要一部分，親不知子不知海岸據說是約2000萬年前日本列島自歐亞大陸分裂出來時的斷面，經過千萬年的海浪侵蝕之下，形成了如今的斷崖絕壁。

自古以來，這長約15公里海岸線一直是北陸道著名的險路，不僅有著天下之險的稱號，據說江戶時代的加賀藩大名在往來江戶「參勤」時，都會經過這段險路。當時為了保護大名不被海浪襲擊，這一帶的村人們會集結壯丁築成「防波人牆」，以讓大名的隊伍安全通過。而這一段海岸之所以叫做「親不知子不知」，也是因為這路太險，險到通行的人們自顧不暇，更別說顧及同行的親人朋友了，因而得名，更曾出現在浮世繪名家歌川廣重的畫筆下。

經過時代推演，這天下之險的斷崖海岸線上先後建成了汽車通行的國道8號、火車通行的鐵道舊北陸本線，如今更有高速公路北陸自動車道通行其中。曾經的險路已不再讓人畏懼，今人更得以透過整建出來的「親不知社區步道」，欣賞著千萬年來形成的斷崖絕景，以及舊時北陸本線曾通行的廢線紅磚隧道。

就在廢線紅磚隧道的東口處，有個階梯可走到斷崖間的岩灘海岸處——這裡是日本北阿爾卑斯山脈縱走的登山道「栂海新道」起點。日本屋脊北阿爾卑斯山脈，是受到日本登山客喜愛的人氣登山地，擁有數座海拔3000公尺以上的高山連峰，而這些連峰山脊線0海拔的起點，便是在糸魚川的親不知海岸，可見其重要的地理意義。兩旁聳立的斷崖、午後陽光下熠熠生輝的清澈海水、灰白色的石岩灘，形成了一副別具特色的怡人海景。

親不知社區步道（親不知コミュニティロード）

地址：新潟県糸魚川市市振

官方網站（繁體中文）

PICK UP 住宿推薦：​​笹倉溫泉 龍雲莊

在一整天的海線之旅後，我們來到位於糸魚川山林中的笹倉溫泉 龍雲莊住宿，亦是方便隔日開啟山線之旅。背倚著雄山、面朝廣闊的田園，遠離喧囂的笹倉溫泉，最早開湯於300多年前，而如今的龍雲莊，則完建於1940年，可說是守護著糸魚川當地的老湯泉。館內提供的是被稱為「美人湯」的碳酸氫鈉泉，不僅擁有包括室內室外的大浴場「龍雲之湯」，還有能欣賞周遭自然的千壽莊展望風呂。再加上周圍清新的空氣、療癒的綠意，吸引了不少女性溫泉客造訪。

龍雲莊內的房間，多以寬敞舒適的和室為多，當然也有和洋混合式的房型。若想要加強紓壓療癒感，還可以選擇有附按摩椅的房間。說起溫泉旅館的療癒，自然不能不提到美食。館內提供的早晚餐，皆是採用當地時令食材及溫泉水烹調的美味料理，講求呈現食材原味，同時也十分養生。

笹倉溫泉 龍雲莊

地址：新潟県糸魚川市大平5804

Check In：15:00〜

Check Out：〜10:00

預約電話：025-559-2211（服務時間9:00～21:00）

網上預約 | 官方網站

山海相連，在第一天見過糸魚川的海與特別的海岸地形後，第二天我們走入糸魚川的山中，探尋翡翠之境及世界地質公園的核心地帶。

高浪池與明星山 親山親水的絕景露營地

海拔1188公尺的明星山，是糸魚川世界地質公園中的重點景點之一。3億年前原是海底珊瑚礁，經過長時間的地殼變動成了如今巍峨巨峰，明星山清晰可見的山體岩壁，藏了許多化石，刻畫著地球數億年來的記憶。明星山一帶，海拔約540公尺處，有個高原湖泊高浪池。其通年滿水且周圍草木豐盈，造就四季不同的風情。而其中最有名的景色，莫過於能自高浪池湖面上捕捉到清晰的明星山倒影。

高浪池一帶也是非常受歡迎的露營地，不僅設備齊全，且設有散步道、地面高爾夫球場、餐廳及商店設施，還可以體驗划船、釣魚等戶外活動。即便這次沒機會露營，但光是走在湖邊的散步道中，見到高浪池與明星山的倒影，都能充分感受到那一份來自自然的療癒感。

高浪池露營場（高浪の池キャンプ場）

地址：新潟県糸魚川市小滝19336

營業時間：09:00～16:00

公休日：11月下旬至4月下旬或5月上旬

官方網站

小瀧川翡翠峽 糸魚川的翡翠心之一

就在巍峨的明星山下，流瀉著清澈的小瀧川，河岸兩側能見得一座又一座巨大的翡翠原石——這就是糸魚川翡翠之境核心之一的「小瀧川翡翠峽」。小瀧川翡翠峽和另一處「青海川翡翠峽」，是糸魚川境內兩大翡翠產地，其中小瀧川翡翠峽更是日本最早的翡翠產地，甚至是全世界最古老的翡翠產地。作為糸魚川世界地質公園的重要景點之一，小瀧川翡翠峽亦被日本政府認定為國家天然記念物，年年有許多遊客慕名前往，見識那壯闊且特別的翡翠峽景色。

※大家記得一定要將石頭放回原處。

小瀧川溪水之清澈令人印象深刻，非常適合夏日戲水消暑，且能近距離欣賞到多種翡翠原礦之美。只不過大家在拜訪時別忘了保護自然環境，再加上這裡既是國家天然紀念物，又是世界地質公園景點之一，因此禁止隨意採集石頭礦物或破壞動植物。

小瀧川翡翠峽（小滝川ヒスイ峡）

地址：新潟県糸魚川市大字小滝

官方網站（繁體中文）

大地溝公園 看見東西日本的交界線

建於1991年的「大地溝公園」，可說是糸魚川世界地質公園的前身，亦是重量級地質景點。沿著公園內的步道中間的階梯往下走，能赫然見到一大片左右兩邊顏色不同的岩壁，上面分別標示著東與西——這條分界線，是將日本一分為二的「糸魚川—靜岡構造線」，且據地質學家的說法，這也是北美板塊與歐亞板塊間的分界之一。

配合這特別的地理景觀，園內亦設置了豐富的地理知識的圖文說明看板，幫助遊客理解眼前景觀形成的原因，因此也是不少學校團體及親子寓教於樂的好去處。而就在這岩壁的對面，能見到一大片糸魚川的田園景色，而其中也藏著地質奧秘，等待你前往探尋。

大地溝公園（フォッサマグナパーク）

地址：新潟県糸魚川市根小屋2482

開園時間：24小時開放

公休日：冬季閉園

官方網站（繁體中文）

中央大地溝博物館 揭開翡翠之境的奧秘

作為世界地質公園，除了具體的地質景觀，自然也少不了能帶著大家探索地質奧秘的博物館。在美山公園中的中央大地溝博物館，是糸魚川聯合國教科文組織世界地質公園情報資訊站，館內展覽內容以當地各個地質景點、大地溝為基礎，結合動畫、實物、文字等多元的方式，解說包括地景形成原因等自然地理知識。

除此之外，館內亦收藏了大量出產自糸魚川當地，甚或是世界各地的翡翠原石、礦石等各種特別的石頭。看著各種形形色色的石頭，及利用石頭製成的藝術品，真能讓人感嘆自然的鬼斧神工。若你在翡翠海岸有撿到看起來疑似翡翠原石的石頭，想要鑑定一下的話，也可以帶來館內免費鑑定，或是利用館內提供的樣本自行鑑定看看。

有趣的是，在中央大地溝博物館外，有一個叫「化石之谷」的區域，裡面藏有如約3億年前的「珊瑚礁」之類的化石。有興趣可到博物館內登記，並租道具到谷內發掘礦石，若有找到不錯的石頭，還可以帶回館內請求鑑定（每人每次最多可鑑定5顆）。博物館本身的建築設計亦簡單而美，各個展廳空間寬敞舒適。穿梭其中，探訪關於地球的奧秘與美麗，讓這一趟翡翠之境之旅更加充實。

中央大地溝博物館（フォッサマグナミュージアム）

地址：新潟県糸魚川市大字一ノ宮1313

開館時間：09:00～17:00（最後入館時間：16:30）

公休日：

12月～2月 週一及國定假日的隔日

日本新年期間（12/28～1/4）

※不排除不定時休館日可能，前往時請查閱官方網站公告。

門票：500日圓（高中以下免費）

官方網站

谷村美術館･玉翠園 絲路石窟佛之藝

糸魚川市內有一座非常特別的美術館，不僅建築外型和內部空間獨具異域色彩，且內部主要展示的是十座佛像——它就是谷村美術館。這座美術館，是曾獲頒日本文化勳章的建築師村野藤吾，特別為同樣擁有日本文化勳章認可的雕刻家澤田政廣所設計的。建築外觀以絲綢之路上的沙漠遺跡作為主意象設計，帶有一些滄茫的神秘感。建築內部更採用絲路上有名的石窟風格為主，巧妙結合了自然光與人造燈光，既營造出突顯置於其中的各個佛像特色，更隨著晨昏及四季變換，呈現出不一樣的光影表情與氛圍，彷彿也加深了這整座美術館的神秘魅力。

與谷村美術館相連的，是由日本庭園師中根金作設計的和風觀賞式庭園。庭園建築內，能見到翡翠製的桌子及映照出庭園景色的大型落地窗。在參觀完谷村美術館後，可以到玉翠園內歇歇腳，來一杯咖啡或綠茶，欣賞窗外的庭園景色。

谷村美術館･玉翠園

地址：新潟県糸魚川市京ケ峰2-1-13

開館時間：9:00〜16:30（最後入館16:00）

公休日：12/29〜1/3、週二休館、國定假日隔日

官方網站

兩天一夜的糸魚川之旅，見到了從海到山的糸魚川美麗景色，更見識到大自然創作出來的，包括翡翠原石在內的美麗石頭。亦如文章開頭所說的，擁有碧海藍天，青山碧水，又是日本重要翡翠產地的糸魚川，無疑是天生的翡翠之境。若要給它選個代表色，我想翡翠色會是最適合的選擇，你覺得呢？找機會親自走一趟之後，再和我們一起分享吧。

延伸閱讀：橫濱港未來新港早晚都好玩 看海散步美食購物一日遊

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」