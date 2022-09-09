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甜度爆表！來去渥美半島田原市採哈蜜瓜 順遊戀人聖地「伊良湖岬&戀路之濱」

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圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供
圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

愛知縣的渥美半島是日本重要的哈蜜瓜產地。照片為提供採果體驗的MARUKA農園觀光部。　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供
愛知縣的渥美半島是日本重要的哈蜜瓜產地。照片為提供採果體驗的MARUKA農園觀光部。　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】愛知縣的渥美半島是全日本屈指可數的「網紋哈蜜瓜」的產地。濃郁的甜味和美麗的細目網紋是其特色，尤其不能錯過產地才有的「哈蜜瓜採果體驗」。當地共有7間農園，從5月下旬至10月中旬不僅能大吃特吃哈蜜瓜，還能親眼目睹瓜果結實累累的模樣。同時也能順遊人氣名所「伊良湖岬」和「戀路之濱」。

▲渥美半島的哈蜜瓜甜度高、果肉細膩超好吃。　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供
▲渥美半島的哈蜜瓜甜度高、果肉細膩超好吃。　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

▍ 渥美半島哈蜜瓜甜美必吃

位於渥美半島的田原市，受到黑潮影響全年氣候溫暖、很早就開始溫室栽植。其中，網紋哈蜜瓜的栽種始於昭和7年，昭和43年時因豐川用水開通使得哈蜜瓜栽培面積大增，一躍成為重要產地。值得一提的是，一株哈蜜瓜植栽僅能結果一顆，也因此凝聚在內的甜味和果肉的細膩度都令人讚不絕口，是水果中的極品。

▲渥美半島的哈蜜瓜控制在一株只結果一顆，將所有養分甜度全凝聚於此，是極品水果。　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供
▲渥美半島的哈蜜瓜控制在一株只結果一顆，將所有養分甜度全凝聚於此，是極品水果。　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

▲田原市共有7家農場提供採果體驗，歡迎對照渥美半島上的地圖位置。　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供
▲田原市共有7家農場提供採果體驗，歡迎對照渥美半島上的地圖位置。　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

▍ 去哪裡採哈蜜瓜？共有7家農園

渥美半島的田原市目前可以進行哈蜜瓜採果體驗的農園共有7間，幾乎都集中在前往伊良湖岬的國道42號和國道259號沿線，包括「日研農園、新渥美觀光、Seaside Farm伊良湖、MARUKA農園觀光部、渥美觀光MARUTAKE園、TABERIN王國、太陽農園」。每個農園都採預約制，共同體驗項目為：「哈蜜瓜採果＋切片果肉現吃」，切片果肉大小又有「1/2・1/4・吃到飽」可任選，當然價格也隨之不同，採下來的哈蜜瓜則可直接帶走當伴手禮。

▲戀路之濱還有「幸福之鐘」，來此不妨跟伴侶親友們一起敲響鐘聲迎接幸福！　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供
▲戀路之濱還有「幸福之鐘」，來此不妨跟伴侶親友們一起敲響鐘聲迎接幸福！　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

▍ 推薦順遊2大戀人聖地〜伊良湖岬&戀路之濱

採完哈蜜瓜後推薦務必順遊伊良湖岬和戀路之濱，這兩大景點分別位於可以遠眺太平洋、伊勢灣、三河灣的渥美半島前端；由於海景風光明媚更一同被指定為戀人聖地，據說是最適合告白和求婚的場所。

尤其佇立於伊良湖岬最前面的白色燈塔不僅是該地象徵，也入列「日本燈塔50選」。燈塔附近有散步道，眼前一望無際的碧海藍天和白色燈塔如詩如畫，夕陽西沉時更呈現滿滿的浪漫氛圍，可說是美景絕配。此外，戀路之濱還有「幸福之鐘」，來此不妨跟伴侶親友們一起敲響鐘聲迎接幸福！

▲佇立於伊良湖岬最前面的白色燈塔不僅是該地象徵，也入列「日本燈塔50選」。　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供
▲佇立於伊良湖岬最前面的白色燈塔不僅是該地象徵，也入列「日本燈塔50選」。　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

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