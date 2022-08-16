陽光海灘、透明咖啡屋、MOA美術館　走一趟熱海伊豆好好玩

ACAO FOREST是一座結合花園園藝、香草、咖啡的人氣網紅景點。 圖：JR TIMES／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】久違的他鄉，久違的旅行，在四季流轉下，總難擋想出去走走的心，一起到靜岡縣熱海伊豆走一趟吧！享受自然美景與溫泉，沉浸在昭和復古感的熱海與伊豆，不僅能體驗多種不同風格的旅行，飽相機之眼福，更能感受春末夏初那山海之間呼之欲出的活力。老派溫泉度假勝地熱海，擁有獨特的復古氛圍，更藏著值得一訪的好攝景點，讓你切身感受這萬千世界的繽紛。

▲熱海與大分縣別府溫泉、和歌山縣南紀白濱溫泉並稱為「日本三大溫泉」。 圖：JR TIMES／提供

熱海：老牌溫泉度假勝地的繽紛

位於靜岡縣最東邊的熱海，與神奈川縣相連，也可說是自東京來到伊豆半島的玄關口，自古以來便是著名的溫泉地，與大分縣的別府溫泉、和歌山縣的南紀白濱溫泉並稱為「日本三大溫泉」。關於熱海溫泉的起源傳說眾多，最早可追溯到奈良時代，而到江戶時代，更成為幾代德川幕府將軍們喜愛的溫泉療養地。將軍們不只在當地設立了御用的療養所，更賦予熱海溫泉可「裁判」當時全國溫泉地排行榜（溫泉番付）的特權地位，同時打響了熱海溫泉於日本國內的知名度。

▲熱海溫泉、海上煙火大會與美麗海灣，讓其成為復古的美拍城市。 圖：JR TIMES／提供

【景點介紹 1】 MOA美術館：萬花筒天頂與純藍海景

1982年創立的熱海美術館，在開館36年之後，為室內展示空間及設備更新再改建，進化成如今的「MOA美術館」。其中展示大廳及一些展示空間的設計，是由在國際也十分活躍的日本現代藝術家——杉本博司，以及建築師——榊田倫之共同主理的「新素材研究所」所操刀。位於高地上的MOA美術館，自主大廳望出去，能見到一幅180度全景的海景，還能盤點初島、伊豆大島、房總半島、三浦半島等。

▲MOA美術館從主大廳望出去，能見到一幅180度全景的海景。 圖：JR TIMES／提供

自美術館入口到本館，高低差達60公尺，主要以7座手扶梯相連，總長200公尺左右。手扶梯側的部分牆壁及途中的圓形大廳的廳頂，有色彩斑斕的萬花筒投影藝術作品，其中以直徑達20公尺的圓形大廳為最，館內的名作之一。這巨大的萬花筒出自日本藝術家夫婦依田滿・百合子，而廳內流淌著日本知名鋼琴家中村由利子作曲的優美旋律，營造出格外夢幻卻令人心靜的空間。

▲色彩斑斕的萬花筒投影藝術作品，直徑達20公尺，是MOA美術館內的名作之一。 圖：JR TIMES／提供

MOA美術館館藏有包括許多東亞一帶的珍稀畫作及藝術雕刻等，其中最有名的莫過於日本國寶級的名畫家尾形光琳的《紅白梅圖二曲屏風》。除此之外，在館內的茶之庭內，也能見到尾形光琳晚年居所重現、和風味十足的茶室空間等，還有能樂堂，及能眺望山海景色的咖啡店，可說是個能有豐富五感體驗的美術館。值得一提的是，腹地廣大的館內，散落著不少拍照打卡點，而館方不僅很體貼地幫大家標示出來，還細心地附上拍照的撇步，讓大家盡享拍照之樂。

【景點介紹 2】 ACAO FOREST：香草花園內的隈研吾透明咖啡屋

距離熱海市區稍有點距離的ACAO FOREST，是一座結合花園園藝、香草、咖啡的人氣網紅景點。座落在海邊丘陵地上，有相模灣的海天一色作為背景，ACAO FOREST園內有多達12個不同主題的花園，種植有包括薔薇、鬱金香、香草、塊根植物、多年生的宿根草花等植物，搭配園內設計精巧的花草園藝及擺飾，處處都是可取景之處。

▲網紅景點ACAO FOREST座落在海邊丘陵地上，有相模灣的海天一色作為背景。 圖：JR TIMES／提供

園內最高處，有一座360度全透明的海景咖啡店COEDA HOUSE，其獨特簡約的建築設計出自日本建築設計名家隈研吾之手。店內提供以園內香草及熱海特產的柳橙等食材調製而成的飲品及點心，搭配園內及遠海美景，療癒力十足。如果喜歡手作體驗，ACAO FOREST園內的HERB WORKSHOP中，也有香草類的相關手作體驗項目可選擇，包括香水、手工肥皂、指甲油等。

▲ACAO FOREST有一座360度全透明的海景咖啡店COEDA HOUSE，獨特簡約的建築設計出自日本建築設計名家隈研吾之手。 圖：JR TIMES／提供

【景點介紹 3】 Sun Beach陽光海灘：細軟白沙灘與月光海

熱海的度假魅力，不僅在於溫泉，也在於其美麗的海岸線與白沙灘——Sun Beach陽光沙灘。Sun Beach陽光海灘無疑是熱海的度假重鎮，海灘前一整排的度假飯店，街道上能見得棕櫚樹，帶著濃濃的異國風情。白天天晴時蔚藍的海天一線，讓人充分享受到陽光海水浴之樂，而若早晨在海灘上慢跑散步，亦不失為品味這片海的好方式。到了夜晚，則能見到日本最早的海灘點燈，抬頭望見繁星點點，月圓天晴時還能享受月光下沙灘漫步的浪漫。

▲熱海美麗的海岸線與白沙灘—Sun Beach陽光沙灘。 圖：JR TIMES／提供

※ 前往熱海的交通方式

從東京出發，想要搭乘新幹線前往，又或是規劃熱海伊豆行程的朋友，建議可選購JR東日本集團為外國人遊客發行的JR東京廣域周遊券。這張全票票價為10180日圓的鐵路周遊券，可在連續3天內不限次數免費搭乘指定區間內的JR東日本集團列車及巴士，包括了新幹線、特急列車，也包括了運行於伊豆半島東海岸、一路開往南伊豆下田站的伊豆急行線全線。

▲高級觀光列車「Saphir踴子（サフィール踊り子），一覽相模灘的美麗景色。 圖：JR TIMES／提供

喜歡鐵道旅行的人，並對體驗特別的列車有興趣，別錯過體驗高級觀光列車「Saphir踴子（サフィール踊り子）」。由法拉利、瑪莎拉蒂、TRAIN SUITE 四季島等高級車輛設計經驗的設計師奧山清行企劃，Saphir踴子擁有寬敞且功能完備的座椅、可與親友盡情談笑的獨立包廂空間，讓前往熱海的路上更加享受，並能望盡相模灘的美麗景色，感受格外不同。

更多鐵道旅遊資訊，請參閱JR東日本旅遊網：https://www.jrtimes.tw

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