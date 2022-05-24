快訊

房間裡面有幾隻貓咪？ 貓奴揭曉正確答案網直呼傻眼

「南北黃金交叉」五月底疫情日達16萬？ 陳時中回應了

案外案！徐巧芯違停案再被爆沒戴好口罩 依法開罰3千元

長野住宿新提案！ 國寶古城松本城當鄰居、有形文化財內吃早餐

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：扉ホールディングス株式会社／來源
圖：扉ホールディングス株式会社／來源

「松本丸之內飯店」的地理位置位於松本城周圍三之丸地區，過去曾是武家屋敷聚集區域。　圖：扉ホールディングス株式会社／來源
「松本丸之內飯店」的地理位置位於松本城周圍三之丸地區，過去曾是武家屋敷聚集區域。　圖：扉ホールディングス株式会社／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】愛日本城的旅人快來為下趟旅程做功課！「松本丸之內飯店」距離日本國寶松本城徒步僅3～5分鐘，可說是最靠近城池的飯店。

為了讓遊客住的更舒適，飯店推出16坪以上大空間的豪華雙床套房，臥室、客廳、簡易廚房等一應俱全，雙人入住每人17,000日圓起。而標準雙床房含早餐則為每人10,800日圓起，CP值皆高。

▲豪華雙床套房示意圖。　圖：扉ホールディングス株式会社／來源
▲豪華雙床套房示意圖。　圖：扉ホールディングス株式会社／來源

飯店正前方神似美術館的古典西洋建築，是日本勸業銀行舊址。2003年退役後一度瀕臨拆除危機，後來被當地居民保護留存下來，現為國家有形文化財，同時也是飯店安排用餐的餐廳。

周圍觀光魅力除了漫遊松本城外，還能到開館20周年，上個月翻新完的「松本市美術館」，或館藏日本最大鐘擺時鐘的「松本市時鐘博物館」參觀，感受文藝之美。

▲豪華雙床套房的另一側為簡易廚房、客廳區域。　圖：扉ホールディングス株式会社／來源
▲豪華雙床套房的另一側為簡易廚房、客廳區域。　圖：扉ホールディングス株式会社／來源

長野縣　松本丸之內飯店

交通：JR松本站搭公車至「大名町(八十二銀行前)」站下，徒步1分。

地址：長野縣松本市大手3-5-15

◎更多日本美景情報，請鎖定「日本旅行情報局」。

◎更多日本住宿情報，請鎖定「日本住宿情報局」。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美術館 觀光 美景

延伸閱讀

「任內年年參加WHA」被綠營轟 馬英九辦公室回應了

彰化青年管樂團練到快「往生」 今如願實體登台獻藝

日本東北地區發生規模5.8地震 最大震度5弱

2022春夏「短髮綁髮」造型5大攻略！丸子頭、韓系馬尾已經過時，顯臉小跟著日本女孩這樣綁

相關新聞

全球第一間「眼鏡主題旅館」！ 日本福井古民家融入「眼鏡家紋、霓虹燈」改裝新開幕

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】疫情期間，日本各地不斷有新形態旅宿的誕生。位於福井縣鯖江市的「SABAE MEGANE HOUSE（鯖江眼鏡屋）」，號稱是全球第一間眼鏡旅宿，於4月23日全新開幕，以眼鏡

300品種、300萬株花海超炫目！ 日本富山「鬱金香博覽會」大讚超繽紛美景

【旅奇傳媒/日本部報導】春遊北陸必追立山黑部的高聳雪牆，也別忘了到富山縣欣賞鬱金香才夠內行喔！礪波市以培育「鬱金香」出名，春季會在礪波鬱金香公園舉行熱鬧的「鬱金香博覽會」，今年匯聚300品種約300萬

山葵、日本酒、天蠶絲　北阿爾卑斯山的瑰寶「長野安曇野市」好山好水魅力萬千

在日本說起山葵，大多數的人腦中基本都會浮現長野縣安曇野市這個地方。地處有著日本屋脊之稱的北阿爾卑斯山山下、長野縣中央地帶的松本盆地西北部，安曇野的好山好水出了名。 安曇野市是以多條源自阿爾卑

鐵道迷此生必去！　漂浮在湖上的秘境車站「奧大井湖上車站」 夜行列車也迷人

【旅奇傳媒／編輯部整理】位於靜岡縣的大井川鐵道，其井川線為日本目前僅存的齒輪鐵路，利用齒輪與齒軌的力量，來克服陡峭起伏的山坡地形，也被不少鐵道迷列為此生必去的鐵道路線之一。 秘境車站 贏得「COO

伊豆春旅看過來！ 草莓控邊採邊吃到飽、逛伊豆之國全景公園+空中觀景台

【旅奇傳媒／編輯部整理】伊豆半島氣候溫和，盛產橘子、哈密瓜等各種水果。這次要向大家介紹的是自冬季到春季期間盛產的「草莓」，可體驗在結實累累的草莓園享受收成草莓的樂趣，再順遊附近的知名觀光景點-伊豆之國

日本第一舞之城！ 郡上舞、手工藝 「岐阜郡上市」中部旅遊首選

【旅奇傳媒/日本部報導】位於日本中部的岐阜縣交通便利，可安排自中部國際機場、富山或小松機場進出。位居其中的「日本第一舞之城」郡上市，富有城下町的浪漫風情、熱血沸騰的郡上舞傳統、多樣化的手工藝體驗等，是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。