長野住宿新提案！ 國寶古城松本城當鄰居、有形文化財內吃早餐

「松本丸之內飯店」的地理位置位於松本城周圍三之丸地區，過去曾是武家屋敷聚集區域。 圖：扉ホールディングス株式会社／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】愛日本城的旅人快來為下趟旅程做功課！「松本丸之內飯店」距離日本國寶松本城徒步僅3～5分鐘，可說是最靠近城池的飯店。

為了讓遊客住的更舒適，飯店推出16坪以上大空間的豪華雙床套房，臥室、客廳、簡易廚房等一應俱全，雙人入住每人17,000日圓起。而標準雙床房含早餐則為每人10,800日圓起，CP值皆高。

▲豪華雙床套房示意圖。 圖：扉ホールディングス株式会社／來源

飯店正前方神似美術館的古典西洋建築，是日本勸業銀行舊址。2003年退役後一度瀕臨拆除危機，後來被當地居民保護留存下來，現為國家有形文化財，同時也是飯店安排用餐的餐廳。

周圍觀光魅力除了漫遊松本城外，還能到開館20周年，上個月翻新完的「松本市美術館」，或館藏日本最大鐘擺時鐘的「松本市時鐘博物館」參觀，感受文藝之美。

▲豪華雙床套房的另一側為簡易廚房、客廳區域。 圖：扉ホールディングス株式会社／來源

長野縣 松本丸之內飯店

交通：JR松本站搭公車至「大名町(八十二銀行前)」站下，徒步1分。

地址：長野縣松本市大手3-5-15

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