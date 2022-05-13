全球第一間「眼鏡主題旅館」！ 日本福井古民家融入「眼鏡家紋、霓虹燈」改裝新開幕

位於福井縣鯖江市的「SABAE MEGANE HOUSE（鯖江眼鏡屋）」，號稱是全球第一間眼鏡旅宿，客廳牆上的大眼鏡其實是黑板，可讓房客用粉筆盡情塗鴉。 圖：SABAE MEGANE HOUSE／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】疫情期間，日本各地不斷有新形態旅宿的誕生。位於福井縣鯖江市的「SABAE MEGANE HOUSE（鯖江眼鏡屋）」，號稱是全球第一間眼鏡旅宿，於4月23日全新開幕，以眼鏡為主題，不僅在裝潢風格上活用各種眼鏡元素，還提供旅客入住就能體驗一整櫃子「眼鏡戴到飽」的趣味活動！原來，「SABAE MEGANE HOUSE」所在地的鯖江市，被稱為眼鏡之城，是世界三大眼鏡生產地之一，光是此地生產的日本製鏡框市占率就高達95%。使用眼鏡相關元素打造旅宿，可說是信手捻來。

▍主題裝置特色1：日式門簾&和紙提燈上都有眼鏡家紋

一抵達旅館大門，仔細一看，眼前的掛簾和兩側提燈上都巧妙融入眼鏡符號變成常見的家紋。進入玄關後，更有在地和紙職人特製的大型眼鏡提燈迎接旅客。

▲圖：SABAE MEGANE HOUSE／提供

▍主題裝置特色2：穿過使用眼鏡素材做成的花朵吊燈群，來到大型眼鏡霓虹燈前拍下紀念照。

▲圖：SABAE MEGANE HOUSE／提供

▍ 主題裝置特色3：旅館準備的筷子是由在地漆器店所製作的漆筷，筷子上也有眼鏡圖紋。 ▲圖：SABAE MEGANE HOUSE／提供

▍主題裝置特色4：大量使用眼鏡的鏡腳懸吊，做成有如下雨般裝置，非常適合拍張網美照！客廳上方的美麗吊燈也是使用眼鏡素材特製而成，極具特色。

▲圖：SABAE MEGANE HOUSE／提供

▍主題裝置特色5：設有眼鏡專用櫃，可以打開櫃子尋找適合自己的眼鏡，每一款都能和親友們盡情試戴、拍下美照，沒有時間限制。

▲圖：SABAE MEGANE HOUSE／提供

「SABAE MEGANE HOUSE」將在地古民家改裝，採包棟入住，一日限定接待一組客人，最多可入住14位。旅館內共有4間廁所、3間浴室(2間沖澡、1間有浴缸)。純住宿一晚55000日圓含稅，此價格5人為限，第6人至第14人，每多1人須加3300日圓含稅，學齡前兒童免費。

鯖江眼鏡屋 日文官網：sabae-megane-house.com

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野