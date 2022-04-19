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300品種、300萬株花海超炫目！ 日本富山「鬱金香博覽會」大讚超繽紛美景

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礪波鬱金香公園內的「新鬱金香塔」在2021年落成，是不可錯過登高拍美照的新興設施。　圖：旅行新聞新社／來源
礪波鬱金香公園內的「新鬱金香塔」在2021年落成，是不可錯過登高拍美照的新興設施。　圖：旅行新聞新社／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】春遊北陸必追立山黑部的高聳雪牆，也別忘了到富山縣欣賞鬱金香才夠內行喔！礪波市以培育「鬱金香」出名，春季會在礪波鬱金香公園舉行熱鬧的「鬱金香博覽會」，今年匯聚300品種約300萬株鬱金香爭豔，帶來超繽紛美景

▲礪波市的鬱金香4月下旬起迎來開花期，來到礪波鬱金香公園就能一趟欣賞多元品種的鬱金香之美。　圖：富山県／來源
▲礪波市的鬱金香4月下旬起迎來開花期，來到礪波鬱金香公園就能一趟欣賞多元品種的鬱金香之美。　圖：富山県／來源

公園去年設施升級，推出高約26公尺，視野更讚的「新鬱金香塔」，上方展望台離地13公尺，能清楚眺望數萬株鬱金香排列的地面花朵畫。

▲公園內能欣賞使用鬱金香排列出來的地面花朵畫，從展望台遠眺視野最佳！　圖：富山県／來源
▲公園內能欣賞使用鬱金香排列出來的地面花朵畫，從展望台遠眺視野最佳！　圖：富山県／來源

今年活動以「花朵點綴 如繁星般的愛與希望(夢想)」為主題，能逛聞名世界的水上花壇，300品種齊聚一堂的繽紛花園等花卉區域，還能到以富山縣原生種鬱金香「格雷戈爾水野」打造全新戶外舞台及全新遊樂設施區大玩特玩，活動豐富度又再加分！

▲礪波鬱金香公園面積寬廣，每年會根據主題設置不同花卉展區，讓到訪遊客盡享鬱金香魅力！　圖：富山県／來源
▲礪波鬱金香公園面積寬廣，每年會根據主題設置不同花卉展區，讓到訪遊客盡享鬱金香魅力！　圖：富山県／來源

富山縣 2022礪波鬱金香博覽會

期間：4／22～5／5

門票：成人1,300日圓／國中小200日圓

交通：JR礪波站徒步15分；或搭免費接駁車約5分鐘抵達「礪波鬱金香公園」。

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