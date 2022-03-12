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搭電車來去！ 愛知縣郊山健行，遠眺豐橋平原、親近濕原生態

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橫跨愛知縣和靜岡縣的弓張山系西邊的葦毛濕原，又被稱為「東海的小尾瀬」。　圖：愛知縣東三河總局／提供
橫跨愛知縣和靜岡縣的弓張山系西邊的葦毛濕原，又被稱為「東海的小尾瀬」。　圖：愛知縣東三河總局／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】後疫情時代，強身體魄的登山健走正流行。前往日本旅行不妨也來一趟輕鬆健走！推薦愛知縣搭電車和巴士就能輕鬆抵達的兩條健行路線：

★本宮山登山路線

這是前往擁有超過1300年歷史的砥鹿神社奧宮的參拜路線，準備攻頂被稱為「三河富士」的本宮山。天氣晴朗時，從砥鹿神社奧宮的富士山遙拜所，能遙拜富士山；到達標高789公尺的本宮山頂後，可以遠眺三河灣、遠洲灘、豐橋平原，一覽無遺。下山時會經過國見岩，傳說是國土開拓之神的大己貴命，當年就是在這塊巨石上看見國土，而建了穗之國，也就是現在的東三河地區。從起點繞一圈再次回到登山口後，可以在旁邊的知名溫泉「本宮之湯」交流館休息，舒緩雙腳疲勞。

如何前往：從JR飯田線長山站徒步20分就能抵達登山口。

▲(左)「本宮之湯」交流館。(右)國見岩。　圖：愛知縣東三河總局／提供
▲(左)「本宮之湯」交流館。(右)國見岩。　圖：愛知縣東三河總局／提供

▲(左)砥鹿神社奧宮。(右)富士山遙拜所。　圖：愛知縣東三河總局／提供
▲(左)砥鹿神社奧宮。(右)富士山遙拜所。　圖：愛知縣東三河總局／提供

▍本宮山登山路線Quick View ▍

路線總距離：9.9公里

最大標高差：698公尺

全程所需時間：約5小時20分

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▲本宮山登山路線。
▲本宮山登山路線。

★葦毛濕原、神石山登山路線

橫跨愛知縣和靜岡縣的弓張山系西邊的葦毛濕原，又被稱為「東海的小尾瀬」，也是日本國內最大規模的湧水濕地。濕原內有該地區特有植物與稀有花草，依季節綻放不同美麗植物。可輕鬆攻頂標高325公尺的神石山，從山頂可遠眺遠洲灘和濱名湖，一望無際的美景令人心曠神怡。

如何前往：從豐橋車站前搭豐鐵巴士飯村岩崎線到「岩崎 葦毛濕原」站牌下車徒步約15分即達濕原入口。

▲(左)葦毛溼原。(中)湖西阿爾卑斯連峰。(右)山頂可眺望遠州灘、濱名湖。　圖：愛知縣東三河總局／提供
▲(左)葦毛溼原。(中)湖西阿爾卑斯連峰。(右)山頂可眺望遠州灘、濱名湖。　圖：愛知縣東三河總局／提供

▍葦毛濕原、神石山登山路線Quick View ▍

路線總距離：7.7公里

最大標高差：275公尺

全程所需時間：約4小時

★點我立刻收藏PDF永久保存版

▲葦毛濕原、神石山登山路線。
▲葦毛濕原、神石山登山路線。

▍快速認識東三河地區 ▍

包含豐根村、設樂町、東榮町、新城市、豐川市、豐橋市、蒲郡市、田原市共8小城，介於東京與大阪兩地中間，從兩地搭新幹線到最近的豐橋市約90分鐘，從名古屋搭新幹線也只需20分鐘。

▲愛知縣東三河地區。
▲愛知縣東三河地區。

▍關於JAPAN ECO TRACK ▍

透過登山、獨木舟、單車等單純靠人力移動的手段，深度體驗日本各地的豐富多樣化大自然、地域性的歷史文化、進行與人交流的愉快旅行。這種全新的旅遊型態，便是「JAPAN ECO TRACK」。

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登山 富士山 濕地

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