伊豆春旅看過來！ 草莓控邊採邊吃到飽、逛伊豆之國全景公園+空中觀景台

伊豆的國市有許多體驗「採摘草莓」的草莓園設施。 圖：美好伊豆創造中心／提供

【旅奇傳媒／編輯部整理】伊豆半島氣候溫和，盛產橘子、哈密瓜等各種水果。這次要向大家介紹的是自冬季到春季期間盛產的「草莓」，可體驗在結實累累的草莓園享受收成草莓的樂趣，再順遊附近的知名觀光景點-伊豆之國全景公園。

伊豆之國市草莓園 草莓邊採邊吃到飽

伊豆半島北部自古以來就盛行草莓栽培，尤其在伊豆的國市有許多可以在溫室裡體驗「採摘草莓」的草莓園設施。國市在過去的草莓種植原本是作為水稻之後的輪作作物，但溫暖的氣候適合草莓種植，隨著溫室栽培方法的誕生，種植草莓的農家數量也逐漸增加。所種植的草莓碩大香甜又多汁，深受民眾的喜愛歡迎。

▲鮮豔又多汁的草莓讓人食指大動。 圖：美好伊豆創造中心／提供

在草莓園自己採摘的草莓，品嚐起來的滋味特別好。許多草莓園設施都推出限定時間內採草莓吃到飽的體驗方案，可以盡情大啖肉質多汁又可口草莓，搭配店家提供的煉乳一起品嘗，十分過癮，這裡的草莓有「紅臉頰」和「章姬」等多種品種可選擇。

▲「伊豆之國全景公園」可搭乘纜車登頂。 圖：美好伊豆創造中心／提供

伊豆之國全景公園 搭纜車享空中漫步

採草莓之餘，推薦順遊同樣位於伊豆之國市內的「伊豆之國全景公園」，因可飽覽富士山全景而成為知名的觀景景點。公園在2021年7月剛進行了翻新工程，園內有索道纜車可以搭乘前往葛城山頂的空中觀景台，單程約7分鐘，就能抵體驗在空中漫步的感受，盡情飽覽富士山、駿河灣和伊豆半島山巒的壯麗景色。

▲公園內有景觀咖啡館可享受午茶時光。 圖：美好伊豆創造中心／提供

公園內還有時尚的咖啡廳和觀景台，可以喝杯咖啡享受美景的輕鬆時光；或是到前往古色古香的葛城神社，也十分推薦在溫泉旅館曾使用的木屐的「木屐供養塚」走走。這裡還有可觀賞富士山景觀的免費足湯可使用。

▲公園內悠閒的景觀咖啡館。 圖：美好伊豆創造中心／提供

▲咖啡館提供各式飲品。 圖：美好伊豆創造中心／提供

▲古色古香的葛城神社。 圖：美好伊豆創造中心／提供

▲木屐供養塚。 圖：美好伊豆創造中心／提供

相關資訊：

交通資訊：東京車站→（新幹線）→三島車站→（伊豆箱根鐵道）→伊豆長岡車站→【採摘草莓】計程車→【伊豆之國全景公園】路線巴士（伊豆國市役所前）

伊豆之國全景公園HP https://www.panoramapark.co.jp/

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