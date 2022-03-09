快訊

宗教團增2例醫護染疫！疑發生院內感染 門診暫停至3/13

朱立倫：考紀會兩周無法處理中常委換票賄選就送檢調

伊豆春旅看過來！ 草莓控邊採邊吃到飽、逛伊豆之國全景公園+空中觀景台

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

伊豆的國市有許多體驗「採摘草莓」的草莓園設施。　圖：美好伊豆創造中心／提供
伊豆的國市有許多體驗「採摘草莓」的草莓園設施。　圖：美好伊豆創造中心／提供

【旅奇傳媒／編輯部整理】伊豆半島氣候溫和，盛產橘子、哈密瓜等各種水果。這次要向大家介紹的是自冬季到春季期間盛產的「草莓」，可體驗在結實累累的草莓園享受收成草莓的樂趣，再順遊附近的知名觀光景點-伊豆之國全景公園

伊豆之國市草莓園 草莓邊採邊吃到飽

伊豆半島北部自古以來就盛行草莓栽培，尤其在伊豆的國市有許多可以在溫室裡體驗「採摘草莓」的草莓園設施。國市在過去的草莓種植原本是作為水稻之後的輪作作物，但溫暖的氣候適合草莓種植，隨著溫室栽培方法的誕生，種植草莓的農家數量也逐漸增加。所種植的草莓碩大香甜又多汁，深受民眾的喜愛歡迎。

▲鮮豔又多汁的草莓讓人食指大動。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲鮮豔又多汁的草莓讓人食指大動。　圖：美好伊豆創造中心／提供

在草莓園自己採摘的草莓，品嚐起來的滋味特別好。許多草莓園設施都推出限定時間內採草莓吃到飽的體驗方案，可以盡情大啖肉質多汁又可口草莓，搭配店家提供的煉乳一起品嘗，十分過癮，這裡的草莓有「紅臉頰」和「章姬」等多種品種可選擇。

▲「伊豆之國全景公園」可搭乘纜車登頂。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲「伊豆之國全景公園」可搭乘纜車登頂。　圖：美好伊豆創造中心／提供

伊豆之國全景公園 搭纜車享空中漫步

採草莓之餘，推薦順遊同樣位於伊豆之國市內的「伊豆之國全景公園」，因可飽覽富士山全景而成為知名的觀景景點。公園在2021年7月剛進行了翻新工程，園內有索道纜車可以搭乘前往葛城山頂的空中觀景台，單程約7分鐘，就能抵體驗在空中漫步的感受，盡情飽覽富士山、駿河灣和伊豆半島山巒的壯麗景色。

▲公園內有景觀咖啡館可享受午茶時光。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲公園內有景觀咖啡館可享受午茶時光。　圖：美好伊豆創造中心／提供

公園內還有時尚的咖啡廳和觀景台，可以喝杯咖啡享受美景的輕鬆時光；或是到前往古色古香的葛城神社，也十分推薦在溫泉旅館曾使用的木屐的「木屐供養塚」走走。這裡還有可觀賞富士山景觀的免費足湯可使用。

▲公園內悠閒的景觀咖啡館。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲公園內悠閒的景觀咖啡館。　圖：美好伊豆創造中心／提供

▲咖啡館提供各式飲品。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲咖啡館提供各式飲品。　圖：美好伊豆創造中心／提供

▲古色古香的葛城神社。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲古色古香的葛城神社。　圖：美好伊豆創造中心／提供

▲木屐供養塚。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲木屐供養塚。　圖：美好伊豆創造中心／提供

相關資訊：

交通資訊：東京車站→（新幹線）→三島車站→（伊豆箱根鐵道）→伊豆長岡車站→【採摘草莓】計程車→【伊豆之國全景公園】路線巴士（伊豆國市役所前）

伊豆之國全景公園HP　https://www.panoramapark.co.jp/

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 富士山 咖啡廳

延伸閱讀

影／醇厚香氣口感Q彈 草莓新品種「台農1號」年底上市

草莓星系亮點品種「台農1號」 今年底市面上買得到

南投草莓水傷損失慘 11日前可申辦現金救助

台南分署聯合拍賣會進帳1123萬 草莓不到1小時搶光光

相關新聞

伊豆春旅看過來！ 草莓控邊採邊吃到飽、逛伊豆之國全景公園+空中觀景台

【旅奇傳媒／編輯部整理】伊豆半島氣候溫和，盛產橘子、哈密瓜等各種水果。這次要向大家介紹的是自冬季到春季期間盛產的「草莓」，可體驗在結實累累的草莓園享受收成草莓的樂趣，再順遊附近的知名觀光景點-伊豆之國

日本第一舞之城！ 郡上舞、手工藝 「岐阜郡上市」中部旅遊首選

【旅奇傳媒/日本部報導】位於日本中部的岐阜縣交通便利，可安排自中部國際機場、富山或小松機場進出。位居其中的「日本第一舞之城」郡上市，富有城下町的浪漫風情、熱血沸騰的郡上舞傳統、多樣化的手工藝體驗等，是

布丁甜品控的天堂！ 「伊豆」品嘗夢幻藍深海布丁、體驗酪農生活

【旅奇傳媒/編輯部報導】說到伊豆的美食，很多人會想到海鮮、芥末等來自大自然的豐富山海物產，但伊豆其實也是甜點的寶庫。為了推廣這不為人知的當地魅力，伊豆半島展開「伊豆自慢布丁」跨地區推廣活動。經過緊鑼密

日本最美海天一色單車路線！騎進三河灣國家公園賞花去

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】後疫情時代，單車旅行正夯！日本超美海天一色單車路線首推「蒲郡・三河灣Sky Line路線」，從愛知縣蒲郡市的竹島出發，眺望著平穩無浪的三河海灣、途經藍色形原漁港大橋、騎過

極品草莓吃不膩！ 濱名湖採「章姬草莓」 邊採邊吃超滿足

【旅奇傳媒/編輯部報導】濱名湖為位於日本靜岡縣濱松市與湖西市間的潟湖，是日本第十大湖。充滿湖光山色之美的濱名湖，物產豐富，尤以周邊林立許多觀光草莓園，每年1月到5月草莓盛產期，總是吸引許多遊客，一家大

日本國寶「松本城」首辦雷射聲光秀！松本市彩燈節12月璀璨登場

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】日本國寶松本城全新視覺形象閃耀冬夜，整個松本市都是藝術打卡點！長野縣松本市今年12月首度舉辦「松本市illumination 2021－2022」，以初次搭配雷射聲光秀的松本

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。