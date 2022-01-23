布丁甜品控的天堂！ 「伊豆」品嘗夢幻藍深海布丁、體驗酪農生活

伊豆半島推廣引以為傲的布丁甜品。 圖：美好伊豆創造中心／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】說到伊豆的美食，很多人會想到海鮮、芥末等來自大自然的豐富山海物產，但伊豆其實也是甜點的寶庫。為了推廣這不為人知的當地魅力，伊豆半島展開「伊豆自慢布丁」跨地區推廣活動。經過緊鑼密鼓的調查，精心嚴選出24種布丁，其中包含古早味的樸實布丁和時下當紅、拍照起來超好看的布丁。來到伊豆半島，別錯過體驗安排一場溫泉與布丁的巡迴之旅吧！

▲紅翻天的深海布丁。 圖：美好伊豆創造中心／提供

超人氣美味深海布丁 夢幻藍怎麼拍都美

這次要特別推薦網紅界超人氣的「深海布丁」，鮮明的藍色在各式各樣的布丁中讓人眼睛為之一亮。這款來自沼津港的深海布丁，是以日本最深的海-駿河灣為概念作成，美麗的寶藍色部分則是彈珠汽水風味的果凍，展現出越深層越黑暗的深海模樣，在陽光下怎麼拍都美，成為IG網紅界打卡美拍的名物。而在販售深海布丁的沼津港，除了有各式布丁甜品可品嚐，還有許多可以品嚐駿河灣新鮮海產的餐廳，建議大啖海鮮美食後，來點布丁作為飯後甜點喔！(深海布丁並不提供海外運送，請見諒。)

▲來伊豆半島別錯過品嘗各式美味的布丁。 圖：美好伊豆創造中心／提供

駱農王國體驗農場生活 品嘗美味霜淇淋

▲駱農王國的馬兒悠閒的吃草。 圖：美好伊豆創造中心／提供

伊豆半島北部盛產農產品，像布丁的原料雞蛋和牛奶也都來自當地北部的酪農場。在函南町的「酪農王國 Oratche」是一處可以體驗擠牛奶、收穫時令蔬菜等生活的農場，非常推薦給帶小孩同行的親子旅行。與動物玩耍後，別錯過來支格外美味的霜淇淋，好玩又好吃的樂活農場體驗，一定會成為孩子一生難忘的回憶。

▲駱農王國可以體驗餵食動物。 圖：美好伊豆創造中心／提供

▲來駱農王國別錯過美味的霜淇淋。 圖：美好伊豆創造中心／提供

相關資訊：

【酪農王國 Oratche】東京車站→（新幹線）→熱海車站→計程車（約20分）

・伊豆自慢布丁 https://diglu.jp/ijp/

・酪農王國Oratche https://oratche.com/

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野