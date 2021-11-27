櫻花、紅葉一起賞？日本愛知小原「四季櫻祭」 雙重美景正開跑

【旅奇傳媒/日本部報導】想要櫻花紅葉一起賞？2個願望1次滿足就在愛知縣小原地區！此處種植的櫻花品種「四季櫻」最大特色就是春秋兩季都會開花，恰巧與秋季報到的紅葉同時登場，形成雙重美景。

目前當地約栽種有1萬多株四季櫻，大多分布在「川見四季櫻之里」、「小原交流公園」等景點。每年花季期間更會舉辦「小原四季櫻祭」活動，吸引遊客專程到訪，一睹紅粉交錯的絕景。

▲小原四季櫻與紅葉相互爭豔，繽紛景致相當美麗。 圖：ZenGOさん／來源

讓人驚豔的「四季櫻」相傳是富士櫻與江戶彼岸櫻的混合品種，春季開花會參雜綠葉，因此反而在秋季花況最漂亮喔！別忘了先筆記收藏起來，下個秋季就規劃玩一趟日本愛知之旅！

2021年小原四季櫻祭

・期間：11／13～12／5

如何前往「川見四季櫻之里、小原交流公園」：

・名鐵豐田線「豐田市」站下，轉乘公車至「川見四季櫻之里」或「上仁木」站，徒步約10～15分鐘。

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