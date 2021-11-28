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名古屋旅行好去處！日本最大、佔地119公頃「VISON」度假設施 好住好玩又好買

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

名古屋或伊勢神宮雖然是日本著名地方，但當地景點似乎沒有東京或京都等城市那麼多，花一兩天已逛完大部分著名景點了。不過，下次再來到名古屋或伊勢神宮時不會再感到無聊了，因為周邊開設了一個全新的商業度假設施VISON，各種豪華的食、買、住設施，值得你花上一整天時間。一起來看看VISON有什麼值得逛的吧~

VISON在位於三重縣多氣町，雖然多氣町並不在市中心，但乘高速巴士的話，從名古屋出發大約1小時就到，伊勢神宮出發更是30分鐘便到。而被大自然包圍的VISON佔地119公頃，非常廣闊，設施內分9個區域，有著不同主題，以下逐一介紹。

1. Marché VISON

由巴黎米其林一星餐廳Restaurant Pages的日本主廚手島龍司所監修的豪華農產直賣市場，從松阪牛的肉店、販售伊勢志摩的伊勢龍蝦及鮑魚的水產店到可以買到當天新鮮採摘蔬果的農園攤販，讓你可以買到最新鮮的當地食材。

對很多海外旅客來說，就算買到新鮮食材，拿回飯店也是得物無所用。但不用擔心，在VISON的rue de Terrasse可以租借BBQ燒烤器材，讓你可以現買現烤，兩手空空也可以享受到燒烤的樂趣，自己烤也感覺更好吃呢！

2. SWEETS VILLAGE

由著名甜點師辻口博啓所打造的甜點樂園，SWEETS VILLAGE內有蛋糕店Confiture H VISON、巧克力店LE CHOCOLAT DE H及麵包店Mariage de Farine，在這裡可嚐遍名師出品的各種點心。店舖旁邊更設有種植可可及草莓的溫室，對食材的講究讓人佩服。

3. Atelier VISON

由三重縣陶藝家内田鋼一所打造的廚具區域，在KATACHI museum可以看菜刀、鍋、餐具等展示學習文化，也可在陶藝工房親眼看看陶器是如何製作，當然還少不了商店可以購買。

日本最大的猿田彥咖啡

這裡還有日本最大規模的猿田彦珈琲，裝潢同樣由内田鋼一所監修，有種如神社的日式風情。

4. WOOD PLAY AREA

如果帶著小孩去旅行的話，那就可以讓小孩在這個以木材為主題的知育設施kiond，在充滿木香的環境盡情爬木箱、玩木製玩具好好放電。

5. WA-VISON

日本和食集大成，以昆布老鋪、味噌及花糀專門店與醬油蔵直賣店等調味料為首，還有壽司、天婦羅、鰻魚、壽喜燒餐廳，加上不定期舉行的體驗工作坊，能好好感受日本料理的魅力。

6. San Sebastián St.

為了紀念多氣町與世界第一美食都市的西班牙多若斯迪亞市結為友好都市，在這個San Sebastián St.的地區有來自西班牙的店舖進駐，也有在日本人氣的和菓子店及布丁專門店等等，帶給你日洋的美食協奏曲。

7. HOTEL

VISON的住宿設施

看到這裡是否覺得一天根本不夠玩呢？VISON作為度假設施，當然也設有飯店給大家住宿，而且還有3種不同風格可以選擇。簡潔時尚的飯店HOTEL VISON、猶如別墅一樣，附有露天浴池的獨立棟VILLA，以及能感受日式風雅的旅館旅籠HATAGO，哪一種都會給你很棒的住宿體驗。

8. HONZO AREA

即使你不打算在這裡留宿，在離開前也別忘記泡澡好好放鬆。這個園區設有由三重大學及樂敦製藥共同研究及開發的本草研究所、藥草園及溫浴施設，看著美麗的景色在藥草湯泡一泡，讓你身心都會感到無比舒適。

9. FARM

最後來到佔地9000平方米、由Kewpie協助營運的有機農園區，每天努力種植各種蔬果，而在旁邊的餐廳NOUNIYELL就可嚐到以新鮮蔬菜烹煮以成的美味料理，通過美食去感受Farm to table(從農場到餐桌)的概念。

喜歡美食、購物，講求生活品味的人，來到VISON一定會讓你有更多新發現，發掘到各式各樣的日本優質好物！

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