天然藝術絕景！ 靜岡龍宮窟海蝕洞神話祕境 白濱神社海上古廟祈福
【旅奇傳媒/編輯部報導】位於静岡縣下田市的龍宮窟，是由海浪侵蝕岸邊形成的海蝕洞窟，加上岩層因風化崩塌形成約40公尺直徑大的天窗，造就了天然藝術絕景「龍宮窟」，為米其林綠色指南1星景點。
龍宮窟 天然海蝕洞秘境
以日本神話和童話故事中的「龍宮」命名的龍宮窟，有著獨特相稱的神秘氣氛，尤其從天窗俯瞰的景致十分獨特，一走進彷佛置身於神話世界，同時能感受史前時代以來地球的生命力。龍宮窟規劃有完善的步道可健行至天窗，由此飽覽湛藍大海美景，還能俯瞰天窗下的獨特景色。
白濱海岸 人氣戲水湛藍海灘
龍宮窟所在的下田市，擁有著白色沙灘和翠綠色海水的「白濱海岸」。每年夏天吸引許多遊客前來做海水浴，衝浪等海上休閒活動也很盛行，可說是伊豆半島數一數二受歡迎的海灘，一年四季人潮不斷。
白濱神社 兩千年海上古廟
而「白濱神社」就位於人聲鼎沸的白濱海灘中央的海岸邊上。白濱神社為伊豆最古老的神社，據說有2400多年的歷史。神社境內綠樹成蔭，還有棵樹齡約2000年的神木聳立，帶著寧靜莊嚴的氣氛，更讓來訪的朝拜者感受到歷史的悠久。
另外，參觀白濱神社時絕不能錯過豎立在大明神岩上的鳥居，這座鳥居是為了住在離島上的神明而建造的，面向一片汪洋的鳥居更是一個絕佳的拍照地點。
伊豆觀光資訊網：https://izu-trip.com/
下田市介紹影片：https://youtu.be/6FB94yaRfX4
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言