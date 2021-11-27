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天然藝術絕景！ 靜岡龍宮窟海蝕洞神話祕境 白濱神社海上古廟祈福

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

米其林綠色指南1星景點龍宮窟。　圖：美好伊豆創造中心／提供
米其林綠色指南1星景點龍宮窟。　圖：美好伊豆創造中心／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於静岡縣下田市的龍宮窟，是由海浪侵蝕岸邊形成的海蝕洞窟，加上岩層因風化崩塌形成約40公尺直徑大的天窗，造就了天然藝術絕景「龍宮窟」，為米其林綠色指南1星景點。

▲龍宮窟為天然海蝕洞。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲龍宮窟為天然海蝕洞。　圖：美好伊豆創造中心／提供

龍宮窟 天然海蝕洞秘境

以日本神話和童話故事中的「龍宮」命名的龍宮窟，有著獨特相稱的神秘氣氛，尤其從天窗俯瞰的景致十分獨特，一走進彷佛置身於神話世界，同時能感受史前時代以來地球的生命力。龍宮窟規劃有完善的步道可健行至天窗，由此飽覽湛藍大海美景，還能俯瞰天窗下的獨特景色。

白濱海岸 人氣戲水湛藍海灘

▲白濱海岸為伊豆半島深受歡迎的海灘。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲白濱海岸為伊豆半島深受歡迎的海灘。　圖：美好伊豆創造中心／提供

龍宮窟所在的下田市，擁有著白色沙灘和翠綠色海水的「白濱海岸」。每年夏天吸引許多遊客前來做海水浴，衝浪等海上休閒活動也很盛行，可說是伊豆半島數一數二受歡迎的海灘，一年四季人潮不斷。

白濱神社 兩千年海上古廟

▲豎立在大明神岩上的白濱神社鳥居。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲豎立在大明神岩上的白濱神社鳥居。　圖：美好伊豆創造中心／提供

而「白濱神社」就位於人聲鼎沸的白濱海灘中央的海岸邊上。白濱神社為伊豆最古老的神社，據說有2400多年的歷史。神社境內綠樹成蔭，還有棵樹齡約2000年的神木聳立，帶著寧靜莊嚴的氣氛，更讓來訪的朝拜者感受到歷史的悠久。

▲白濱神社鳥居的迷人日出。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲白濱神社鳥居的迷人日出。　圖：美好伊豆創造中心／提供

另外，參觀白濱神社時絕不能錯過豎立在大明神岩上的鳥居，這座鳥居是為了住在離島上的神明而建造的，面向一片汪洋的鳥居更是一個絕佳的拍照地點。

▲面向大海的白濱神社鳥居是絕佳拍照地點。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲面向大海的白濱神社鳥居是絕佳拍照地點。　圖：美好伊豆創造中心／提供

伊豆觀光資訊網：https://izu-trip.com/

下田市介紹影片：https://youtu.be/6FB94yaRfX4

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