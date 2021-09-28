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內行人才懂玩！靜岡縣「燒津黑潮溫泉」美膚湯　還能眺望富士山

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲「松風閣Ambia溫泉飯店」露天浴池可享受「燒津黑潮溫泉」。 　圖：三市一町廣域觀光連攜協議會／提供
▲「松風閣Ambia溫泉飯店」露天浴池可享受「燒津黑潮溫泉」。 　圖：三市一町廣域觀光連攜協議會／提供

▲從燒津港眺望富士山與漁船。 　圖：三市一町廣域觀光連攜協議會／提供
▲從燒津港眺望富士山與漁船。 　圖：三市一町廣域觀光連攜協議會／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】靜岡縣燒津市約位於日本正中央，距離東京和名古屋皆約1小時車程。燒津市是個擁有三個港口的「魚之鄉」，連續五年的魚獲量都是日本最高。此外，來到燒津，還能享受內行人才知道的優質天然溫泉-「燒津黑潮溫泉」。

燒津黑潮溫泉 消除疲勞又美膚

燒津黑潮溫泉屬於鹽分濃度高的氯化物泉，弱鹼性的泉質對皮膚溫和，且具有高保濕的的美膚效果。據說對於疲勞、神經痛、血液循環不良等的恢復，也極具幫助。

「松風閣Ambia溫泉飯店」 享天皇級湯泉、頂級美食

▲雄偉壯麗的「松風閣Ambia溫泉飯店」。 　圖：三市一町廣域觀光連攜協議會／提供
▲雄偉壯麗的「松風閣Ambia溫泉飯店」。 　圖：三市一町廣域觀光連攜協議會／提供

在燒津市內有8家觀光飯店、旅館，以及不住宿只泡湯的日歸泡湯設施，可以享受燒津黑潮溫泉。其中最知名為日本天皇和皇后曾下榻的「松風閣Ambia溫泉飯店」，飯店最大的特色是享受溫泉之外，還能欣賞富士山美景；且飯店所有客房皆能望見海景、俯瞰日本最深的「駿河灣」，還可在海拔90m的露天浴池眺望壯麗富士山。

此外，「松風閣Ambia溫泉飯店」另一大魅力是能盡情大啖被稱為「紅鑽石」的頂級食材-「燒津南方藍鰭金槍魚」，享受「魚之鄉」燒津獨有的美味佳餚。下回來到靜岡縣燒津市，一定要規劃一趟悠閒的溫泉、富士山和美食之旅！

▲品嘗珍品「燒津南方藍鰭金槍魚」。 　 圖：三市一町廣域觀光連攜協議會／提供
▲品嘗珍品「燒津南方藍鰭金槍魚」。 　 圖：三市一町廣域觀光連攜協議會／提供

交通方式：

【從富士山静岡機場出發】開車／搭乘計程車約50分鐘、利用路線巴士・JR約50分鐘

【自駕前往】 距離東名高速・燒津ＩＣ車程約10分鐘　

【搭乘電車前往】從東京車站・名古屋車站搭乘新幹線「Hikari」約1小時

　→JR静岡車站至ＪＲ焼津車站(約13分鐘)

　→JR焼津車站轉乘免費接駁巴士(約８分鐘)

　　(※ＪＲ焼津車站南口的「五號乘車處」有提供免費接送服務)

HOTEL AMBIA 松風閣ＨＰ：https://www.syofukaku.com/

燒津黒潮温泉紹介ＨＰ：http://www.yaizu.gr.jp/onsen/index.html

焼津市観光協会ＨＰ：http://www.yaizu.gr.jp/

Visit Suruga 網頁：https://reurl.cc/MkdkeW

Visit Suruga 影片介紹：https://youtu.be/RtMCM8c8mKU

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