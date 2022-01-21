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超夢幻！福島千年古湯「東山溫泉」 百盞雪見蠟燭映出雪上光之花

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由120盞雪見蠟燭構成的光之花海只在冬季積雪期才能看得到。　圖：東京地下鐵株式會社／提供
由120盞雪見蠟燭構成的光之花海只在冬季積雪期才能看得到。　圖：東京地下鐵株式會社／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】福島縣會津若松市以日本唯一的紅瓦天守閣「鶴城」聞名，除此之外，距離市區約15分鐘車程的千年古湯「東山溫泉」也非常值得一遊。

創業於明治時代的老字號溫泉旅館「向瀧」，保有迴遊式庭園，春季可以來這賞櫻泡湯，夏季則有成群螢火蟲帶來的點點螢光，而每年12月～2月館方還會在白雪覆蓋的中庭布置上百盞竹製燈籠「雪見蠟燭」，營造猶如盛開花朵般的暖色光影，在池面倒影的加持下，更顯夢幻。

◎東山溫泉向瀧 雪見蠟燭

期間：即日起～2月28日

交通：JR會津若松站搭乘會津巴士（往東山溫泉站方向）至會津武家屋敷前站，徒步約15分鐘

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溫泉 螢火蟲 美景

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