不開車也能到的迷霧仙境！福島霧幻峽渡船帶你探秘
【旅奇傳媒/日本部報導】福島縣奧會津不只有超好拍的只見線鐵道美景，往深山走，還有一處美到讓人分不清是現實還是夢境的世外桃源。
位於金山町與三島町交界處的溪谷「霧幻峽」，搭乘JR只見線就能到達！因夏天的清晨、黃昏經常起霧，可見到川霧繚繞的迷幻景致而得名。
在淡淡薄霧下，搭乘扁舟航行於只見川上，猶如置身在水墨畫之中。而隨著秋天到來，翠綠的風景也將逐漸換上金黃燦爛的新裝，乘著渡船穿梭溪谷間，別有韻味。
◎霧幻峽渡船
營業時間：4月下旬～11月中旬 7:00～日落（需事先預約）
交通：JR只見線早戶站徒步約2分鐘
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