北海道療癒之旅！ 台灣女子「葡萄酒莊住一晚」 農泊體驗旅行有樂趣

說起北海道和酒莊，也許大家很容易會想到晨間劇《阿政與愛莉》的余市威士忌酒莊NIKKA WHISKY余市蒸餾所。不過你知道在北海道的仁木有一座葡萄酒莊園「NIKI Hills Winery」，結合了葡萄園、釀酒廠、餐廳及旅宿設施，更提供旅宿和農作體驗的服務，讓你可以從不同的角度體驗感受北國的美好。

「來到這裡，讓我回想起第一次在北海道看到『初雪』的感動。」台灣女子的北海道生活 的黃晴渝在PO文中寫道，「影片中的所有瞬間，像是我一個人獨佔了北海道的所有美景」。在仁木自然環境的環繞下，走入田園，走入森林，感受一日之內光影的變換，想必心也能跟著靜下來。

不僅NIKI Hills Winery酒莊坐擁美好的自然景致，酒莊周邊也有許多值得前往探訪的北海道美景，亦如能嚐到新鮮海鮮，且能與許多文青咖啡店相遇的余市港町；又或是以「積丹藍」聞名的積丹半島的絕美海景等。

近年來的日本，蠻流行「農泊」這種旅行方式，而來到北海道仁木的NIKI Hills，正符合這農泊的旅行概念。下面為大家簡單摘出在NIKI Hills住一晚，能體驗什麼不一樣的樂趣吧。

佔地面積10公頃，本身擁有葡萄園及釀酒廠的NIKI Hills酒莊，能全然自產葡萄酒。酒莊內主要種植了具北國風情的「肯納（Kerner）」，以及夏多內（Chardonnay）、黑皮諾（le Pinot noir）等歐洲品種的葡萄，共達1萬5000棵。每每收成後，便會在酒莊的釀造所中進行釀製、發酵、熟成、裝瓶，並出售。

要說NIKI Hills的當家葡萄酒，當屬以北海道初雪為名的「HATSUYUKI」。它曾獲得日本Japan Wine Competition 2017的銀賞認可，更曾則代表日本獲得亞洲最大規模的「LE GRAND TASTING WINE AWARDS 2018」金獎，受到日本國內外許多高級餐廳及品酒客的高評價。

因而，在NIKI Hills中不僅可以品嚐到北海道土生土長葡萄酒，包括正在新開發中的葡萄酒，或是已經獲得世界金獎的葡萄酒，且依據拜訪季節不同，更有機會能體驗葡萄採收的樂趣。

NIKI Hills的旅宿空間，座落在葡萄園山丘的頂端，內有11間房間，是個可容納22位旅客的精美旅宿設施。房間內寬敞大扇的落地窗及陽台，可眺望整片葡萄園及仁木小鎮的景色，無論是日落還是日出，落地窗映出的景色日日不相同，每次到訪都有驚喜。

而既然是住宿，當然也少不了美食饗宴，畢竟是在物產豐饒的北海道嘛。NIKI Hills的用餐空間寬廣而舒適，裡面有是也會有現場音樂演奏會，搭配美酒和美食，打造出絕佳食光。

前面和大家提到了美酒，當然美食的部分也得好好介紹一下，因為NIKI Hills在這部分也絲毫不馬虎——這裡的晚餐，可是由五星級飯店出身的主廚打點，以北海道當地的時令蔬果食材及海鮮，調製出來的與葡萄酒相搭配精緻餐點，可說是老饕們不容錯過的料理。

在自然森林與花園散步，是NIKI Hills農泊體驗非常特別的部分之一。它和一般大家自己到森林或公園裡面散步不一樣，而是會由知名的日本極地探險家「舟津圭三」為大家導覽，一起走進森林探索自然的奧妙，無論對於大人還是小朋友來說，想必都是非常特別的體驗。

除此之外，酒莊內還有種植了櫻桃、蘋果、洋梨、梅子等果樹的果園可以漫步，想要投入大自然的懷抱，以療癒身心，在NIKI Hills裡都能實現。

藉由了解釀葡萄酒、品味葡萄酒，到親近醞釀好酒最重要的大自然，在NIKI Hills中農泊的時光，緩慢充實而療癒。日升朝霞、月升星辰、風帶來森林與田園的氣息、耳聞林間鳥啼鳴、品地道新鮮食材與好酒⋯⋯北海道的迷人，不僅是目視而已，打開五感感官，相信你會在這裡發現一個新而心的北海道。

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