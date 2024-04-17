韓國愛寶樂園「2024鬱金香節：SANRIO主題童話小鎮」開始囉！7大三麗鷗打卡點超吸睛
位於韓國的愛寶樂園2024年的「鬱金香節」以「SANRIO主題童話小鎮」為主題，推出「7大三麗鷗角色」的景點，每個都好好拍，包括Hello Kitty大頭拱門、7米巨型酷洛米雪糕杯、大耳狗咖啡廳等，絕對要去，還有主題餐點與周邊不能錯過！
更美的是，園區內共有120萬株鬱金香、水仙花、風信子等花卉，令整個樂園充滿春天的氣息。園內也特別推出的「酷洛米爆米花桶」，不僅可品嚐美味爆米花，還能帶回家作為可愛的收納盒擺飾。
此外，愛寶樂園還推出一系列的三麗鷗主題餐點，包括大耳狗最愛的生乳捲、酷洛米巧克力蛋糕、布丁狗咖喱飯等，讓粉絲們在享受美景的同時，也能品嚐到可口的美食。活動從即日起至2024年6月16日限定，三麗鷗的粉絲們趕快把握了。
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