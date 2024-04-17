快訊

「4星座」外表看似很傻、實際聰明又圓滑！ 第一名形象超木訥

7月底再有四所大專校院退場！教育部：5月分發安置近千學生

怪手列隊！天王星大樓夷為平地…工程人員脫帽向地震罹難者致意

韓國愛寶樂園「2024鬱金香節：SANRIO主題童話小鎮」開始囉！7大三麗鷗打卡點超吸睛

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／愛寶樂園官網
圖／愛寶樂園官網

位於韓國的愛寶樂園2024年的「鬱金香節」以「SANRIO主題童話小鎮」為主題，推出「7大三麗鷗角色」的景點，每個都好好拍，包括Hello Kitty大頭拱門、7米巨型酷洛米雪糕杯、大耳狗咖啡廳等，絕對要去，還有主題餐點與周邊不能錯過！

圖／愛寶樂園官網
圖／愛寶樂園官網

圖／愛寶樂園官網
圖／愛寶樂園官網

更美的是，園區內共有120萬株鬱金香、水仙花、風信子等花卉，令整個樂園充滿春天的氣息。園內也特別推出的「酷洛米爆米花桶」，不僅可品嚐美味爆米花，還能帶回家作為可愛的收納盒擺飾。

圖／愛寶樂園官網
圖／愛寶樂園官網

圖／愛寶樂園官網
圖／愛寶樂園官網

此外，愛寶樂園還推出一系列的三麗鷗主題餐點，包括大耳狗最愛的生乳捲、酷洛米巧克力蛋糕、布丁狗咖喱飯等，讓粉絲們在享受美景的同時，也能品嚐到可口的美食。活動從即日起至2024年6月16日限定，三麗鷗的粉絲們趕快把握了。

圖／愛寶樂園官網
圖／愛寶樂園官網

圖／愛寶樂園官網
圖／愛寶樂園官網

圖／愛寶樂園官網
圖／愛寶樂園官網

圖／愛寶樂園官網
圖／愛寶樂園官網

編輯推薦

三麗鷗 咖啡廳

相關新聞

韓國愛寶樂園「2024鬱金香節：SANRIO主題童話小鎮」開始囉！7大三麗鷗打卡點超吸睛

位於韓國的愛寶樂園2024年的「鬱金香節」以「SANRIO主題童話小鎮」為主題，推出「7大三麗鷗角色」的景點，每個都好好拍，包括Hello Kitty大頭拱門、7米巨型酷洛米雪糕杯、大耳狗咖啡廳等，絕對要去，還有主題餐點與周邊不能錯過！

體驗大長今時代朝鮮生活　大啖光陽烤肉沉浸浪漫麗水夜色

想要了解韓國的歷史，就從參觀古城開始，樂安邑城已有600多年歷史，當初為了防禦倭寇入侵建造，經過漫長歲月，仍舊完整保存朝鮮時代的城郭、東軒、客舍、茅屋，是韓國第一個城與村一起被指定為史蹟的地方，也是目前留下的三座古城當中，唯一還有居民居住生活的處所。

韓國麥當勞上大分！特邀「Kakao Friends 春植」推新品「金黃地瓜條」 專屬爆萌包裝狂洗版

又犯規了！韓國麥當勞獨家新包裝登場，這次請到了國民偶像Kakao Friends中的可愛「春植」，化身麥當勞店員印在專屬包裝上，只要是Kakao鐵粉看到都會尖叫。還有全新「金黃地瓜條」正式開...

化身韓國公主一日遊！ 景福宮韓服推薦、鬼怪紅豆剉冰、米其林豬肉湯飯必嚐

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2024-02-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 12 個景點，其中包含 어니언 안국점、해와달 한복(日月韩服)、興禮門。 韓國的景福宮算是所有旅人必去的熱門打卡點之一，大家最想做的就是韓服體驗啦！個人體驗過三間，選出最喜歡的一間推薦給大家！還有獲選2024年首爾米其林的豬肉湯飯、《鬼怪》拍攝地～一起來瞧瞧吧🤩

2024韓國旅遊必去！水原「星空圖書館2.0」探索首爾周邊魅力無限

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2024-02-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 愛寶樂園、韓國民俗村、큰마당감자탕。 當你踏上韓國的土地，往往會立即被首爾繁華的城市景象所吸引，但其實除了首爾市中心外，韓國還有許多富有魅力的地方等待著你的探索！在這個遊記中，我們將帶大家探索首爾附近的京畿道龍仁市和水原市，這兩個城市不僅擁有豐富的文化遺產和迷人的風景，還有許多獨特的美食和娛樂場所等著你發現，尤其是近期有越來越多新的景點，現在就跟隨我們的腳步，一起揭開這片韓國的魅力之地吧！

這個size太瘋狂！連鎖速食「比臉大炸豬排堡」爆紅洗版 漢堡麵包竟成點綴

肉控會愛爆！韓國連鎖速食「LOTTERIA」自2月底開賣衝擊視覺的「大王炸豬排堡」掀起打卡風潮，主打話題度超高的「比臉大韓式炸豬排」，上面的漢堡麵包在對比之下顯得迷你可愛，不少人看到都直呼「這個size也太瘋狂了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。