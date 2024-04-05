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韓國麥當勞上大分！特邀「Kakao Friends 春植」推新品「金黃地瓜條」 專屬爆萌包裝狂洗版

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自IG@som.cook、韓國麥當勞官網
圖／摘自IG@som.cook、韓國麥當勞官網

又犯規了！韓國麥當勞獨家新包裝登場，這次請到了國民偶像Kakao Friends中的可愛「春植」，化身麥當勞店員印在專屬包裝上，只要是Kakao鐵粉看到都會尖叫。此外，還有全新「金黃地瓜條」正式開賣，直接衝上韓國熱門話題新品榜。

圖／韓國麥當勞官網
圖／韓國麥當勞官網

韓國麥當勞太會了！繼與韓國女團NewJeans聯名推新裝後，再一超強力作！最新攜手Kakao Friends「春植」一同推出新品「金黃地瓜條」及專屬包裝，吸引網友嘗鮮搶打卡。萊恩養的可愛貓貓「春植」喜歡地瓜，因此受邀成為本次新品「金黃地瓜條」的最萌代言人，加碼推出春植聯名包裝，更能從洗版各大社群看出春植的超強帶貨力。

圖／韓國麥當勞官網
圖／韓國麥當勞官網

圖／韓國麥當勞官網
圖／韓國麥當勞官網

「麥當勞ｘ春植」聯名新品曝光後，不少韓國網友回應「春植真愛團出動」、「為了見春植去麥當勞」。特別一提的是，台灣麥當勞則於日前宣布，「金黃地瓜條」預計販售至4月23日（售完為止），後續會有「捲捲薯」限時登場。

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