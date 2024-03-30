2024韓國旅遊必去！水原「星空圖書館2.0」探索首爾周邊魅力無限

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2024-02-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 愛寶樂園、韓國民俗村、큰마당감자탕。

當你踏上韓國的土地，往往會立即被首爾繁華的城市景象所吸引，但其實除了首爾市中心外，韓國還有許多富有魅力的地方等待著你的探索！在這個遊記中，我們將帶大家探索首爾附近的京畿道龍仁市和水原市，這兩個城市不僅擁有豐富的文化遺產和迷人的風景，還有許多獨特的美食和娛樂場所等著你發現，尤其是近期有越來越多新的景點，現在就跟隨我們的腳步，一起揭開這片韓國的魅力之地吧！

愛寶樂園 | 3 小時

愛寶樂園是韓國最受歡迎的主題樂園之一，也是三星集團旗下的遊樂園，位於韓國京畿道的龍仁市，距離首爾坐車約1小時的車程。園區內不僅有刺激、浪漫和童趣充盈的項目，還包括動物園等設施。

近年來，愛寶樂園裡的熊貓家族尤其受歡迎。原本最受歡迎的熊貓「福寶」因為與中國簽署合約的關係，她已經要回中國了。即使看不到福寶，遊客仍然可以在樂園中找到其他有趣的熊貓。去年，福寶的父母愛寶和樂寶又生下了一對雙胞胎熊貓姐妹。目前他們還是小朋友，非常可愛，期待她們長大後也像姐姐福寶一樣聰明又有趣。

愛寶樂園裡的動物園也相當有名。遊客可以坐上動物巴士，欣賞各種動物，穿梭在駱駝、大象、犀牛、羚羊、斑馬和長頸鹿等草食性動物的世界。最有趣的是，當導覽員拿起食物時，長頸鹿就會抬頭進車窗，讓遊客能與長頸鹿近距離接觸。另外，遊客還可以搭乘野生動物世界裡的猛獸列車，透過全透明的玻璃車窗觀察獅子、老虎、白老虎、孟加拉虎、黑熊、棕熊等兇猛動物，有時還會直接從旁邊走過去，帶來刺激和驚險的體驗。

如果喜歡刺激的遊樂設施，愛寶樂園裡有全世界最陡的木製雲霄飛車，連續4次360度旋轉，絕對讓人失魂。木製雲霄飛車比較輕，軌道也不像鋼製飛車那樣穩固，坐起來會有一種輕飄飄的搖晃感。

如果只想在園區內放鬆療癒，樂園還有植物園等親近自然的地方。尤其在花季時，各種鮮花盛開，適合家庭、情侶和學生一同來拍照打卡。

愛寶樂園帶給遊客無盡的快樂與幻想，驚險和刺激，詩情畫意般的風景及浪漫，難怪常常被稱為韓國的迪士尼。這麼好玩的地方，來韓國旅遊千萬別錯過了！

🐼愛寶樂園(에버랜드)

地址：199 Everland-ro, Yongin-si, Gyeonggi-do, 南韓

韓國民俗村 | 2 小時

同樣位於京畿道龍仁市的「韓國民俗村」，是一個令人難忘的韓國文化體驗之地，距離愛寶樂園僅一步之遙。這個景點融合了豐富多樣的民族文化遺產，包括景觀區、民俗博物館區、市集、傳統活動體驗區等。不僅可以品嚐到地道的韓國美食，還可以親身體驗傳統工藝和參與傳統活動，其中，還有機會欣賞到韓式傳統婚禮的精彩演出，讓我們深入了解韓國文化的精髓。

民俗村內設有小型遊樂園，提供各種有趣的遊樂設施，讓遊客們能在歡笑聲中度過美好時光。在這裡也可以盡情體驗韓國的傳統遊戲、搭乘傳統交通工具，或者親手製作傳統工藝品，感受悠久的韓國歷史和文化。若你是對傳統文化感興趣，來到韓國民俗村絕對是一個值得推薦的選擇！在這裡，你將度過一段難忘的文化之旅，帶回豐富的回憶和獨特的體驗！

🛖韓國民俗村(한국민속촌)

地址：90 Minsokchon-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 南韓

큰마당감자탕 | 1 小時

來到韓國必吃美食之一就是「馬鈴薯排骨湯」，這是一道辛辣的韓式湯，以豬的脊骨或頸骨製成，湯裡加入了軟綿的馬鈴薯，吸收了微辣的湯汁，味道更加美味。此外，還加入了蔬菜、紫蘇葉、蔥、辣椒和芝麻等調味料，經過高溫煮沸，使得肉質變得極為軟嫩。若要比喻台灣美食的話，有點像藥燉排骨，可以讓人盡情啃食，但湯頭卻帶有一絲辛辣的美味。此外，你還可以搭配泡菜和一碗米飯或泡麵，甚至在吃完肉後，店員還可以為您製作炒飯，完全是符合韓國人的用餐習慣呢！

許多馬鈴薯排骨湯店都是24小時營業的，因為這道美食很適合作為宵夜，讓想要喝酒聚餐的人隨時都能一起享用。這次來到水原市，我們也找到了一家著名的馬鈴薯排骨湯店，不過因為剛好遇到下雨天，大排長龍，我們等了整整一個小時呢！

大家也不妨把馬鈴薯排骨湯加入韓國美食的口袋名單吧！

🥔大院子馬鈴薯排骨湯(큰마당감자탕)

地址：578-1 보라동 Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 南韓

Galleria Department Store Gwanggyo | 1 小時

位於京畿道水原市的Galleria Gwanggyo是韓國最美的百貨公司之一，也是第一家以光線穿透整棟建築的百貨公司，提供了一個特殊且獨特的購物體驗空間。透過玻璃屋頂的光線，購物者可以享受到別樣的購物體驗，營造出獨特的空間感受。

華麗的外觀設計，採用水晶玻璃樣式，為每位顧客的日常生活增添色彩。最特別的是，沿著樓梯走上去，還可以欣賞到透明地板，讓人感受到奇妙的視覺效果，絕對是拍照的絕佳場所。

內部擁有多層樓，每一層都擁有精品店、時尚品牌、生活用品店以及各種餐飲場所。從時尚服飾到家居裝飾，都能找到各種高品質的商品。此外，購物中心還設有眾多美食廣場和餐廳，提供各種美食選擇，從本地特色小吃到國際美食應有盡有。

若大家來到水原市旅遊，千萬別錯過這棟特別的建築，Galleria Gwanggyo將為你拓寬旅遊回憶的範圍，展現新的光芒！

💎韓國最美百貨-Galleria 百貨公司Gwanggyo (갤러리아백화점 광교점)

地址：124 Gwanggyojungang-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 南韓

Starfield Suwon | 1 小時

韓國的百貨龍頭「新世界集團」創立了一個新的百貨品牌「Starfield」。Starfield是以購物為主題的超大型購物園區，在韓國各地區都設有分店。這裡不僅提供購物、生活娛樂和美食，更滿足了各種需求，讓每個人都能找到心儀的活動。

最近，在京畿道水原市開了一家新的Starfield分店，吸引了眾多美食愛好者的目光。這裡匯聚了許多知名的美食品牌，包括最近風靡的倫敦貝果、Knotted甜甜圈等。在這裡，你可以花上整個下午，盡情品嚐各種美食，享受美好時光！

🏢水原Starfield(스타필드 수원)

地址：Gyeonggi-do, Suwon-si, Jangan-gu, Suseong-ro, 175 스타필드

Byeolmadang Library Starfield Suwon | 1 小時

大家都知道首爾熱門景點江南Coex Mall裡的「星空圖書館」嗎？由於它有極具時尚感的壯觀書牆，吸引了許多人的目光，因此非常出名！然而，在「水原Starfield購物中心」進駐的規模更加豪華的2.0版星空圖書館，近期成為了韓國年輕人及世界各地觀光客的最愛景點之一！

星空圖書館2.0位於Starfield的四至七樓，一踏入其中便可見到令人驚嘆的景象，彷彿置身於科幻片的場景中。整整四層樓充滿著各種座位、咖啡廳、餐廳，以及放鬆或拍照的區域。商場的四至七樓都是圖書館，每層的氛圍各異，給人不同的感受。

我最喜歡的是六樓，這裡拍照效果最好；而四樓最熱鬧，也是人流最多的地方。架上擺滿了各種書籍、漫畫和雜誌，還有最新的刊物和電子閱讀器，開放式的階梯座位更是閱讀的天堂！

雖然距離首爾有一段路程，建議大家可以搭乘火車或KTX前往，約一小時的車程，非常適合安排在水原的一日遊行程中唷！

📚星空圖書館2.0(별마당도서관)

地址：Gyeonggi-do, Suwon-si, Jangan-gu, Suseong-ro, 175 스타필드 수원 4F~7F

빠우 수원스타필드점 | 30 分鐘

除了Knotted甜甜圈，水原Starfield美食區還有一家人氣爆棚的甜甜圈店Bbawoo(빠우 도나스)。這家店來自首爾廣藏市場，提供現場製作的甜甜圈，排隊時就可以看到店員從麵團製作到炸製甜甜圈的整個過程。他們提供原味、起司、熱狗、紅豆口味的甜甜圈。我點了一個起司和一個熱狗口味的甜甜圈，外層撒了糖粉，清甜不膩，果然是現做的新鮮美味！一定要趁熱享用，還能拉出長長的起司絲呢！大家來到Starfield絕不能錯過這家美食店！

🍩Bbawoo甜甜圈(빠우 도나스)

地址：175 Suseong-ro, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 南韓

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