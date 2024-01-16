超Chill！韓國巨型熱氣球「首爾之月」預計8月底營運 飛行高度、地點時間搶先看

最Chill賞夜景！韓國首爾最新景點「首爾之月（서울의 달）」預計於8月底正式和大家見面，屆時就能乘坐熱氣球從上空俯瞰整個燈火通明的絢爛夜景，將首爾的美盡收眼底。

首爾夜景。圖／東南旅行社提供

首爾市曾於年初透露「首爾之月」將於6月開幕，但由於安全檢測等考量，預計延至8月底於汝矣島公園正式營運。巨型熱氣球「首爾之月」可容納25名以上乘客，最大上升高度為150公尺，飛行時間約13分鐘，屆時即能搭乘熱氣球從150米的高空中俯瞰整個首爾市景，繁華夜景一覽無遺。

此外，據韓網新聞指出，熱氣球「首爾之月」也將配合照明、搭乘艙、公園周邊環境顏色，進行最合適匹配的設計。「首爾之月」將成為以漢江為中心遊覽首爾夜景的地標性景點。

首爾之月示意圖。圖／摘自韓網大韓經濟

首爾之月（서울의 달）

開放日期：預計為2024年8月底

地點：汝矣島公園

飛行時間：約13分鐘

備註：以上資料均為待定，實際以官方公布為準