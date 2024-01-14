超唯美浪漫景點！ 韓國首爾自由行景點「星空圖書館」，白天夜晚都好拍
udn走跳旅遊／YUKI
韓國的星空圖書館是首爾自由行的人氣打卡熱點，也是韓劇迷必來朝聖的夢幻景點！美麗又浪漫的星空圖書館，夏天是室內吹冷氣景點，也是下雨天好去處哦～透光的天花板，隨著時間推移有著不同的光影變化，白天、夜晚各有風情~~很推薦愛拍照的朋友！樂天世界、樂天世界水族館、樂天百貨就在旁邊，全部排在一起玩超方便。
星空圖書館／交通
星空圖書館在首爾的Coex Mall百貨公司裡面，地理位置絕佳，交通方便，只要搭乘地鐵到三成站，從5號或6號出口出來，跟著指標走就能抵達。
星空圖書館／環境
我們是第一次來到星空圖書館，之前只有在樂天世界裡看到，就留下了深刻的印象，實際來到現場後驚嘆不已，巨大書牆的挑高空間，從天花板灑落的日光，形成一幅美麗的畫作。
圖書館裡面有一家星巴克，可以買了書之後坐在這裡，沉浸在書香世界，時而抬頭欣賞星空圖書館的景致。
還沒來過的話，很推薦大家親自來一趟，親臨現場的感受真的差很多，整座圖書館的氣勢與氣氛，會讓人陶醉其中。
搭乘手扶梯來到樓上，會看到個人的閱讀工作區座位，其實圖書館的座位很多，只是一位難求，很多人都站著閱讀。
把巨大的書牆裡收進鏡頭，除了敬佩這項偉大的設計，同時不禁煩惱清潔問題， 媽媽的通病又開始了，書牆這麼高，打掃起來應該很費力吧。
我們故意挑接近傍晚的時間來，為了就是想要一次目睹白天和夜晚兩種不同風采，夜幕低垂的星空圖書館，我覺得更有意境了。
星空圖書館／美拍
天色漸暗後，館內的書牆層架間就會亮起燈光，柔和溫暖的光線，讓圖書館變成了無限夜空，而燈光們就是其中閃爍的星星們。
比起白天，我更喜歡夜晚的星空圖書館，真的好美好浪漫，非常適合情侶夫妻約會耶～
圖書館裡有超過5萬本的書籍，也有電子書哦！
這裡各個角度都超好拍，你們自己來就知道了！然後因為星空圖書館在Coex Mall百貨公司裡面，所以吃喝玩樂都很方便，百貨旁邊還有COEX水族館~ 加上樂天世界、樂天世界水族館、樂天百貨就在旁邊，全部排在一起玩超方便。
星空圖書館／常見問題
Ｑ：星空圖書館怎麼去？
Ａ：星空圖書館在首爾的Coex Mall百貨公司裡面，只要搭乘地鐵到三成站，從5號或6號出口出來，跟著指標走就能抵達
Ｑ：星空圖書館的營業時間？
Ａ：營業時間：10:00～22:00
Ｑ：星空圖書館要門票嗎？
Ａ：不用喔~~免費參觀
星空圖書館 │ 官網
地址：서울시 강남구 삼성동 159 스타필드 코엑스몰 / 서울시 강남구 영동대로 513（COEX MALL 內）
營業時間： 10:00～22:00
文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE
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