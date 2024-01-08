韓國光州兩天一夜晚秋文化之旅 韓劇《我的女神室友斗娜》拍攝地踩點

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-11-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 Yangdong Market、무등산지산유원지、쌍교숯불갈비 담양 본점。

在外國人眼中，光州應該是千面百態的都市。喜歡K-POP的韓流粉絲會覺得這是防彈J-HOPE、裴秀智出生之地；愛看電影電視劇的人大多知道這是《我只是個計程車司機》《五月的青春》原故事518光州民主化運動的發生地點、或是最近秀智出演的熱播劇NETFILX《李斗娜》的拍攝地；藝術家看見的是舉辦光州雙年展、光州設計雙年展、藝穗節、媒體藝術節等國際級地方慶典的主辦都市。

我的話，就是秋色滿天的地方。

第 1 天

Yangdong Market | 1 小時

光州楊東市場不僅是光州，也是全全羅南道最大規模的傳統市場。全國消費的鯖魚中有90%是在楊東市場交易。

市場乾濕貨也有，而且物價相對首爾來講便宜不少呢！！

不過一行五人來此的理由是因為一家名為"一粉食(하나분식)"的價廉物美小店。

入口處的炒年糕、血腸和雜菜傳來陣陣香氣，讓人腸鳴漉漉。神奇的是，除了小吃外，店裏還有韓式牛雜湯、紅豆粥、芝麻粥、內臟湯等多種選擇，從年輕人到年長者都能在這裏找到合口味的菜單。

店內非常寬敞，裏面也提供韓式坐地席。牆上掛著不少名人簽名和相片，這裏可是已故盧武鉉總統訪問過的地方呢。

由於大家甚麼都想試一下，就一口氣叫了炒年糕( 떡볶이)、紫菜包飯(김밥)、血腸拼盤(순대)、雜菜(잡채)和綜合湯飯(모듬국밥)。

最愛是麻油味濃郁的雜菜，還有炒年糕。然後其他幾道菜也是很不錯的，而且份量好足。

老闆娘看我們人多又知道是外國人，一直問要不要給我們再添一點年糕呀雜菜啊~ 超NICE!

⏰ 08:00~20:00

🚫 不定

💰 炒年糕 떡볶이 3.0 (≈TWD72 / HKD18)

紫菜包飯 김밥 2.0 (≈TWD48 / HKD12)

血腸拼盤 순대 (大) 5.0 (≈TWD120 / HKD29)

雜菜 잡채 3.0 (≈TWD72 / HKD18)

綜合湯飯 모듬국밥 8.0 (≈TWD193 / HKD47)

무등산지산유원지 | 1 小時

光州地區最著名的山為無等山。此名是曰 "山峰之高無可匹敵 無等可評"， 故稱無等山。

而為了一上無等山觀看一下光州全貌，可以到無等山智山遊樂園(무등산지산유원지)。

遊樂園內設有划船碼頭、蜜月小車、飛行塔、旋轉木馬等兒童娛樂設施和附屬設施，是光州首個這樣的遊樂園。可是，現在看來也沒有人去玩，成為了光州一代人的回憶。

秋色濃，就是乘坐纜車與看起來蠻可怕的單軌列車的好時機。纜車大約10分鐘。

只是到當日天陰下雨，到單軌列車待車站時已是擠滿了人，又因風雨停駛，前後等了至少半小時才能上車。不過之前到訪時，只需等5分鐘即可上車，可以此作參考。

從單軌列車緩緩地駛出，身下就是百尺高空，好不驚險。列車上鳥瞰角度看山麓一紅一綠，正是晚秋好時節。 小貼士是右邊位置能找到更佳的拍攝角度唷!!

單軌列車中間站可以下車，治樓梯登山5分鐘即到達八角亭觀景台，俯瞰整個光州都市。

原來的列車走了也沒關係，等下一班列車即可。

⏰ 週一~週五 10:00~18:00 | 週六~週日 10:00~18:30

🚫 不定

💰 套餐(纜車+單軌列車)/成人 17.0 (≈TWD409 / HKD100)

套餐(纜車+單軌列車)/小童 14.0 (≈TWD337 / HKD82)

(小童為24個月 ~ 小學4年級)

쌍교숯불갈비 담양 본점 | 1 小時

這家雙橋炭火烤肉(쌍교숯불갈비)由光州朋友強烈推薦，說是他人生最愛的年糕排骨。

這次來到光州當然要來試一下。其實餐廳本店在潭陽，全國共有五家分店，午餐和晚餐的高峰時段需要等位，不過轉台率還是蠻快。

在門外等位時，四周看了一下，有禮品用即食排骨肉和豬肉年糕排骨，還有超濃郁的牧場優格。部分韓國餐廳在門在有免費咖啡機提供即融拿鐵，可是這家店提供牛奶拿鐵、榛果拿鐵、可可等四款。看著看著，等候區等了大約10-15分鐘就進去了。

這次同行還有多位長輩，幸好店內非常寬敞乾淨，很適合與長輩同行的餐廳。

排骨肉(돼지갈비)和年糕排骨(돼지떡갈비)這樣的人氣之選，當然是各3人份量，再加上一碗紫蘇疙瘩麵湯(들깨수제비)，五人分一碗剛好。

排骨肉和年糕排骨盆下有火種保溫，十分細心。然後各種泡菜和沙拉放滿整張桌子，這就是韓國傳統餐廳最棒之處 ！

重點是，不單只連主食味道一流，同行香港長輩們對伴菜也是讚不絕口！價格也很合理，是CP值很高的餐廳唷!!

⏰ 11:00~21:30 (L.O. 20:30)

🚫 不定

💰 排骨肉 돼지갈비 19.0 (≈TWD457 / HKD111)

豬肉年糕排骨 돼지떡갈비 18.0 (≈TWD433 / HKD105)

紫蘇疙瘩麵湯들깨수제비 10.0 (≈TWD241 / HKD59)

사직공원 | 1 小時

位於市中心的社稷公園(사직공원)是市民們經常光顧的休息處。 這裏原來是韓國古代祈願國家安全和豐收、祭祀土地之神和糧食之神的社稷壇所在地,1894年祭祀被廢除,1960年代末社稷動物園進駐,社稷壇被拆毀。 此後,出現了要找回社稷壇原本面貌的輿論,1991年動物園遷至牛峙公園,復原社稷壇,1994年4月時隔100年社稷制復活。

其實祭祀社稷可追溯到《周禮·考工記》，因為朝鮮尚儒，也就當然是跟著周禮「左祖右社」，在都城建造太廟和社稷壇，二者分居左右。

公園內主要設施有復原的社稷壇和光州廣播總局(KBS)、警察忠魂塔、煙波亭、傳統國宮修煉場觀德亭、可以眺望市街的八角亭等。

每年四月中旬，這裏滿是盛開的櫻花，也是觀賞光州全景夜景的著名地點。到了晚上，整個公園處處燈光閃閃，彷彿銀河灑落跟前，十分夢幻。

公園觀景臺為5層，體力好的步行而上也不錯，梯間有流淌的古典音樂，營造出一種夢幻而神祕的感覺。

我們上到了四樓的室外觀景臺，在這裏可以看到向天空射出的光。光與夜景交織在一起，非常美麗，是光州市民晚上散步的好選擇！

⏰ 09:00~22:00

🚫 不定

💰 免費

第 2 天

우일선 선교사 사택 | 1 小時

光州廣域市紀念物第15號Willson威爾森宣敎師私宅(우일선 선교사 사택)，一年四季都散發着不同的魅力

，特別是秋天一定要一看不帶護照的歐洲旅行感覺。

秋天紅葉與西洋建築，讓人產生彷彿來到了歐洲錯覺的地方，在SNS上被稱為人生照能出百萬張的約會路線TOP1。

而私宅前，有家叫"虎狼荊棘創作所民宿"，這就是NETFILX出品韓劇《我的女神室友斗娜》拍攝地之一。大路直走原本還是李斗娜(秀智飾)和李元峻(梁世宗飾)接吻的紅磚拱形隧道位置，只是~那拱形隧道就是劇組製作的場景，現實是沒有的，别找了。

另外，民宿的外觀和劇中也有一點差距，同樣是劇組設計部分。要是在民宿前拍照的話，記得注意聲浪唷。

⏰24H

카페1890 | 1 小時

李元峻(梁世宗飾)在咖啡館打工的場景，正在宿舍不遠處。咖啡廳“10年後的場地”，是一個由兩層組成的綜合文化空間，整個建築寬廣。無論是室內還是室外，瀰漫著浪漫氛圍，就像走進了童話世界一樣。牆上掛着的畫作和隨處可見的藝術作品，加上臨近聖誕節，紅紅綠綠的裝飾下拍出來的照片非常有氣氛！

當天我點了抹茶巧克力牛奶（冬季限定飲品）。嚐了一口後，叫我眼睛一亮，非常符合我的口味！加入了抹茶後，巧克力不會太甜，同時還能品嚐到抹茶的香氣，最後還能咀嚼到棉花糖，口感既有趣又美味！

⏰ 11:00~21:00(L.O. 20:30)

🚫 農曆新年及中秋正日

💰 抹茶巧克力牛奶 말차초코우유 6.5 (≈TWD156 / HKD38)

Gungjeonjegwa | 1 小時

要是有聽過"大田代表麵包是聖心堂"，那麼光州的代表麵名就是開業50年的"宮中製菓"(궁전제과)。

它是韓國排名前五的麵包店之一，自 1973至今在光州廣域市忠將路從一家小糕點店開始，目前已經是第三代了！數十年來一直提供獨特美味。

除了受歡迎的麵包之外，宮中製菓不斷開發新產品。一進門看到多達30種類的麵包、撻、蛋糕、餅乾等全數陳列在眼前，價格是一般麵包店程度3~4,000韓元，但是享受到超大方的尺寸，不多買一點真的對不起自己。

在韓國博客中，宮中製菓總多麵包中，恐龍蛋(공룡알빵)和蝴蝶派(나비파이)最為有名。

事過半月，買了2萬多韓元的麵包早早吃光，

⏰ 10:00~21:30

🚫 不定

💰 恐龍蛋 공룡알빵 3.5 (≈TWD84 / HKD20)

蝴蝶派 나비파이 3.5 (≈TWD84 / HKD20)

蛋撻 에그타르트 2.4 (≈TWD58 / HKD14)

鹽麵包 소금빵 1.7 (≈TWD41 / HKD10)

巧克力麵包 초코소슴빵 1.7 (≈TWD41 / HKD10)

雜糧糖餅 잡곡호떡 3.3 (≈TWD79 / HKD19)

抹茶包 말차빵 2.5 (≈TWD60 / HKD15)

巧克力團 초코동글이 4.0 (≈TWD96 / HKD23)

불갑사 | 1 小時

位於韓國靈光的佛甲寺，不僅是百濟最古老的寺院之一，每年九月，整個寺廟都被絢麗的曼珠沙華覆蓋，吸引着來自全國各地的遊客。但即使在非曼珠沙華季節，佛甲寺仍然以其悠久的歷史和優美的風景，成爲一年四季都值得一遊的聖地。

佛甲寺的名字“佛甲（불갑）”意味着“寺中之首”，充滿了強烈的印象。從停車場到大雄殿的距離約1公里，沿途可以享受寧靜的步行。

佛甲寺的入場和停車一直都是免費的。即使在繁忙的曼珠沙華季節，也不例外。寺廟的停車場到大雄殿的一公里之旅，將帶您穿過一個佈滿曼珠沙華的公園。無論什麼時候，來佛甲寺觀賞秋天的美景都是一次難忘的經歷。

進入日出門後，左側就有一隻虎雕像，這裏還有許多其他的景點值得一探。例如，一些頗具歷史意義的建築和藝術品，以及寺廟的主要建築——大雄殿。

雖然大雄殿相對較小，但它承載着豐富的歷史價值，內部供奉着珍貴的佛像。除此之外，佛甲寺還擁有美麗的自然風光和寧靜的環境，是一個理想的冥想和放鬆之地。

佛甲寺不僅是佛教徒的朝聖地，也是尋找寧靜和美麗風景的遊客們的理想選擇。這裏的寧靜氛圍和秀麗景色，使其成爲任何季節都值得一遊的地方。

⏰ N/A

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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