翻轉城市印象　去釜山逛在地市場大啖海鮮、嗨玩話題新開幕熱點

【圖／文：溫士凱】

釜山雖然是韓國的第二大城，但是透過早期韓劇和電影的認識，釜山的地處偏遠環境和地方性口音，經常成為主流文化之外被揶揄的次級城市印象。然而因為韓流的崛起，釜山出身的藝人崔智友大力為家鄉宣傳，陸續加入了張赫、孔劉、李準基、CNBLUE的鄭容和，以及釜山影展的設立和舉行，加上陸續知名的韓劇、電影和韓綜等都選擇釜山為拍攝地，釜山的海鮮、豬肉湯飯和煎餅等地方性美食，也漸漸廣為人知，更反客為主成為觀光產業中最亮眼的吸金石！

▲入夜後的釜山，璀璨耀眼，充滿各式迷人的誘惑。（照片提供：韓國觀光公社）





遊逛在地市場大啖新鮮海產

特別是因為韓綜的效應，讓許多的國內外遊客們重新打開釜山的海鮮市場新視野，例如原來韓國規模最大和重要的海鮮市場就在釜山位於南浦洞的「札嘎其市場（자갈치시장）」！而這裡不但是新鮮漁獲的集散地，現場也是超大型的生魚片和海鮮熟食市場。除了可以品嚐韓國人最愛的生章魚和知名的鮑魚外，新奇的海產如海鞘、盲鰻、海腸等也通通有；如果對於螃蟹情有獨鍾，釜山人則會跟你說，「機張市場（기장시장）」是韓國長腳蟹（松葉蟹）的天堂！」而且入秋後，大量的韓國國內遊客湧入機張市場 ，則是為了聞名全國的「白帶魚」而來！

▲在海鮮市場大啖生猛海鮮，已經成了台灣人最愛的必訪美食行程！

至於要來些別緻又獨特的海鮮料理，「河豚料理」則是釜山老饕們最感到驕傲的料理了！畢竟河豚生性帶毒，要處理得當才能進食！而在韓國最早取得專業處理技術，並研發養殖無毒河豚使用的專門店就在釜山的「錦繡河豚（금수복국）」餐廳。雖然目前在韓國境內擴展不少的連鎖分店，但是論人氣，位於海雲台的元祖店，依舊是第一名！

▲無毒的河豚料理是釜山的特色美食驕傲。





影音加乘帶動地方小吃人潮

至於海外遊客，透過網路和自媒體不斷的推波助瀾下，帶有韓國飲食文化標識性和釜山辨識度，而且無雷和容易入口滿足的豬肉湯飯、海鮮蔥煎餅，便成為美食首選。由於韓戰期間不少的難民南移，果腹的食物取得不易，而豬肉是當時相對性最容易取得的食材，將豬肉販售後，豬骨及附屬豬雜熬煮成湯，再和米飯搭配充飢，不但可以快速飽食又富含營養，便漸漸成為釜山的庶民特色飲食。

▲豬肉湯飯是釜山最早為台灣人熟悉的美味。

▲對釜山人來說，「烤豬肉排骨」是宴客時的最愛。

另一個因為韓國美食實境秀《白鍾元的三大天王》而再度翻紅的釜山代表性美食，就是蔥煎餅了！同樣隸屬無害無雷美食掛的蔥煎餅，前身是釜山著名的地方美味「東萊蔥餅」，在朝鮮時代因為產蔥的品質出名冠韓國，當地人將糯米粉和粳米粉融入其中煎成餅，成了貢獻給王的貢品美食。如今用東萊蔥餅為基底，加入各式食材如海鮮、豬肉、起司等便利即食的美味，便成了釜山處處可見的人氣小吃。

▲夜市裡、小攤上，處處可見韓劇經典美味「海鮮蔥煎餅」。





話題景點與刺激玩法大滿足

美食做好了招攬觀光遊客的宣傳大任，要如何留住遊客的心，周邊的景點玩樂設施則不能少！例如擁有釜山第一高和韓國第二高大樓美名的「BusanＸThe Sky」，2022年開幕，在樓高100層（410公尺）上設立了韓國最大型的觀景台，可以將海雲台、廣安大橋、釜山港大橋、二妓臺、迎月嶺等名勝景點通通盡收眼底。不但如此，還設置了室內玻璃棧道，挑戰恐高和腳底發癢的耐力！此外，全球最高的星巴克咖啡館也設立在此，從話題熱潮中收服玩樂滿足感。

▲「Busan X The Sky」100層樓上的玻璃天空步道，是釜山人氣最旺的熱門景點之一。

2020年開幕的另一話題景點便是「釜山樂天世界（Lotte World Adventure Busan）」。總面積為15.8萬平方公尺，6大區域共多達24樣玩樂主題設施，是目前韓國最大主題樂園。其中對於喜歡挑戰刺激度的，全球僅8座的巨無霸雲霄飛車（Giant Diger），時速高達105km，再加上無數360度旋轉和落差俯衝，肯定讓你腎上腺素狂飆！此外，不斷旋轉和來回擺盪的巨型鞦韆（Giant Swing），以及從13層樓的高度直線俯衝的水上雲霄飛車（Giant Splash），都是狂推的刺激玩樂設施。此外，目前最夯的潮流玩法，則是到城堡裡租借「學生制服」在樂園玩樂拍照和打卡，許自己一個特色韓國校園的夢幻回憶！

▲2020年開幕的「釜山樂天世界」主題樂園，遊樂設施豐富刺激。

▲韓國最新的潮流玩法，便是「租韓國高中制服」玩主題樂園，遊客可以一秒變樂天女孩喔！（圖片提供：Kiya、妮可魯）





景點資訊

札嘎其市場

地址：釜山廣域市中區札嘎其海岸路52

機張市場

地址：釜山廣域市機張郡機張邑邑內路104街16

錦繡河豚

地址：釜山廣域市海雲臺區中洞1路43街23

雙胞胎豬肉湯飯

地址：釜山市南區大淵洞 887-1

密陽血腸豬肉湯飯

地址：釜山廣域市海雲台區龜南路28

東萊奶奶蔥餅

地址：釜山廣域市東菜區明倫路94號街43-10（福泉洞）

BusanＸThe Sky

網址：www.busanxthesky.com

地址：釜山廣域市海雲臺區迎月路30

釜山樂天世界

網址：adventurebusan.lotteworld.com

地址：釜山廣域市機張郡機張邑東釜山觀光路43





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