韓國最大百萬人「釜山國際煙火節」登場！搭配套裝預約海景第一排

時間過得太快，也將近年末了，最大檔期煙火絕對不要錯過即將於2023年11月4日舉辦的韓國「釜山國際煙火節」，會在廣安大橋上演，炫目的煙火燈光秀。該活動已邁入第18屆，數百萬的遊客絕對不誇張，成為韓國年末必去的慶典之一，快買機票衝了！

而可樂旅遊特別為設計了兩種獨特的觀賞行程，包含首選獨家包下廣安大橋前景觀咖啡廳「GUESS WHO」，在這裡，不僅可以盡情享受西式排餐，還能坐在舒適的環境中，欣賞到浪漫的煙火。

圖／可樂旅遊提供

又或是提供台灣旅客最多席次的限量沙灘VIP區R席座位，能直接坐在廣安里海景的最前排位置，更能品味美味的韓式炸雞和飲料，在觀賞煙火的同時，還可以享受美味的美食。

由於正值秋天，同步也是賞楓的絕佳時機。除了韓國外，業者也規劃了世界文化遺產之旅，包括佛國寺、石窟庵、伽耶山海印寺等經典的紅葉線路，還可以搭乘最知名的海岸觀光列車，前往甘川洞文化村，或體驗豪華的海雲台遊艇。無論讀者是來自台北或高雄都有出發，價格最低從2萬1588元起。

總言之，「釜山國際煙火節」是一個絕佳的機會，不僅可以欣賞壯觀的煙火秀，還能探索韓國豐富的文化和歷史。請不要錯過這個11月的盛事，一場難忘的旅遊體驗即將展開，趕快揪團搭配業者行程出發吧！

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