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少女時代「秀英」現身台北！ 美食踩點曝光：永康街牛肉麵、饒河夜市糖葫蘆、千張豆腐紙向粉絲示好
親和力十足的南韓女團「少女時代」成員秀英，13日出席品牌活動現身台北，而前一天先落地台灣，先去品嚐牛肉麵、逛夜市，更在IG曬出台北各式美景與街景。
秀英昨日(10/13)在台北101出席活動，記者會上不只透露自己去了永康街喝咖啡、吃牛肉麵，已來過台灣多次的秀英，也分享說這是第一次好好享受在台灣的時光，更在所到之處都拍了美美的認證照，十分接地氣！
後續在IG曬出台灣一連串的踩點紀錄，不但在永康街牛肉麵門口打卡、0偽裝逛饒河夜市大嗑糖葫蘆、更享用Super Junior始源最愛的這一鍋麻辣鍋，以及PO出仙氣滿滿的飯店美照，以中文寫下：「想盡可能長久地製作更多的回憶」，也體驗了火鍋店最夯的「千張豆腐紙寫字」服務，用墨魚汁在宛如書法紙的豆腐紙寫下「My Muse粉絲見面會在台北舉辦」，向粉絲們表示友好。
秀英在IG大方也秀出一系列飯店房間美照，從照片可看出，窗戶能直接遠眺台北市政府、信義區的高樓大廈，擁有絕佳賞景視角，推測是入住君悅飯店的豪華景觀房，更從容地拍了幾張飯店照，從女神臉上的笑意來看，似乎相當滿意這一趟台北行。
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