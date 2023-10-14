「巨無霸可頌」比臉大！ 宜蘭唯美「奶油麵包旗艦店」秒飛南法歐風 早午餐、下午茶、甜點伴手禮 一次蒐羅超滿足

巨無霸可頌超夢幻，想吃先預訂！ 宜蘭知名「奶油麵包」最新推出比臉大的「巨無霸可頌」，以正統法式外層酥脆、內裡蓬鬆又有韌度的手工製口感，想吃這款清爽不油膩的吸睛可頌，就在鄰近礁溪轉運站的「奶油麵包 礁溪旗艦店」烘培坊裡，推開藍色大門，立即感受南法鄉村風的氛圍，除了提供經典手製麵包，同時還是餐廳供應早午餐及下午茶，彷彿瞬間置身於歐洲小餐館。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

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The Bread & Butter Bakery是句英語的俗諺，意謂生活不可或缺的人事物，就像麵包與奶油單純而樸實的概念，「奶油麵包」以歐式麵包及手做甜點為主，也有台式經典肉鬆、蔥麵包、紅豆麵包、湯種溫泉吐司等選擇。嚴選日本鳥越製粉、日本鑽石牌低筋麵粉、法國鐵塔發酵奶油、有機自然蛋，以每日新鮮打麵糰，長時間低溫發酵產出，自然散發天然奶油香氣。最新推出的「巨無霸可頌」要三天前先預訂，可以學學法國人用可頌泡進咖啡裡當作早餐來吃，完美吃法不掉屑屑！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

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餐廳提供早午餐、下午茶、手做甜點，早午餐選用宜蘭在地食材櫻桃鴨、宜陽牧場的噶瑪蘭黑豚、宜蘭無毒魚菜農場的鱸魚、宜蘭放牧蛋，以岩鹽、香料、巴薩米克醋調味，呈現食材最原始的味道。 早午餐還有宜蘭少見的牧羊人派、鹹派、鹹甜可頌可以選擇，下午茶時段則有「經典麵包盤」可以續點一次。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

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這裡還能嚐到與台北藍秋共同研發的手做甜點，大人系甜點「提拉米蘇」用貝禮絲奶酒泡手指餅乾、義大利馬玆卡邦乳酪、38%西班牙純淨無調整鮮奶油、淬咖啡、有機自然蛋製作。「焦糖百香檸檬塔」百香提味檸檬蛋奶醬，添加自製熬煮太妃焦糖，適合怕吃太酸的朋友。

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除了麵包、甜點、蛋糕，也有推出多樣伴手禮盒，麵包、甜點可常溫/冷藏/冷凍宅配，麵包箱每箱990元，還能免運費冷凍宅配到你家。特別推薦，礁溪超人氣伴手禮的「九宮格奶油餐包」，每日限量供應10:00出爐，一人限購兩盒。

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【奶油麵包 礁溪旗艦店】

電話︰03-9870020 無接受訂位

餐廳公休：星期三 (烘焙坊全年無休)

營業時間︰11:00~18:00 (下午茶點心14:00-16:30)

地址︰宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段35號(轉運站步行3分鐘)

※內用每人基本消費為一杯飲品，點餐完畢後，用餐時間為90分鐘

※巨無霸可頌、六寸及八寸水果蛋糕，需三天前預定

【奶油麵包 頭城創始店】

電話：03-9772029

時間：假日10:00~17:30 售完提早休息

地址：宜蘭縣頭城鎮民鋒路6-5號(頭城火車站前)

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