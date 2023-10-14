早鳥搶優惠！ ４家「航空線上旅展」快追 AirAsia機票343元、華航全線58折、國泰飛香港買1送1

時序來到年底，同時因應將於11/3在南港展覽館登場的ITF台北國際旅展，旅遊航空業者推出線上旅展及各種促銷優惠！華航線上旅展祭出全航線85折，還可抽免費台北－熊本免費機票、國泰航空香港機票買一送一再度回歸、AirAsia亞洲航空提早卡位2024跨年及2025年農曆年，手刀搶優惠快衝！

◎中華航空線上旅展｜全航線85折

中華航空ITF線上旅展10月6日搶先開跑，全航線祭出超殺優惠，13日再推第2波加碼活動，凡於10月6日至11月15日折扣期間購票的旅客，登錄票號即可參加機票抽獎，華夏會員完成指定任務則有機會把最新的iPhone 15帶回家。

中華航空示意圖。圖／聯合報系資料照

華航線上旅展精選航點85折起，參加AR擴增實境遊戲，用手機掃航點圖解密折扣價，萬元有找的亞洲熱門航點，包含香港4,930元起、新加坡6,120元起、熊本6,800元起、高松7,700元起等；長程航線布里斯本20,010元起（未稅），舊金山22,446元起；還有今年全新開航的獨飛航點布拉格26,100元起（以上皆未稅價）。另外公開分享擴增實境互動影片到個人 Facebook 塗鴉牆，即可抽 CENTURION 百夫長迷你登機旅行箱。

◎國泰航空｜年終快閃萬元有找

國泰航空於2023年10月16日至10月20日特別與旅遊業者共同推出年終閃購—香港機票買一送一旅遊套裝優惠活動，機票由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動贊助，台北與高雄均可出發，訂購日期自2023年10月16日上午9:00起至2023年10月20日下午17:00止，旅遊期限自2023年10月20日止2024年7月15日止。

圖／國泰航空提供

◎AirAsia亞洲航空線上旅展｜早鳥優惠價單程未稅343元起

圖／AirAsia提供

AirAsia將從10/16早上10點起至10/25，推出旅展早鳥優惠價單程未稅343元起，可以購買2025年3月19日前出發的機位，包含台北－馬尼拉／宿霧單程未稅443元起、台北－曼谷（廊曼）／清邁單程未稅840元起、台北－沙巴／吉隆坡單程未稅1,160元起；高雄出發的機票更推出高雄－馬尼拉單程未稅343元的超低價。打算2024跨年、2025年農曆過年期間出國的人，可以提早卡機位。

圖／AirAsia提供

◎新加坡航空｜早鳥優惠票價

新加坡航空即日起至11月8日推出優惠，台北－新加坡含稅9618元起、印度1萬9478元起、澳洲2萬2568元起、歐洲2萬3698元起。除了早鳥優惠票價，KrisFlyer會員購票可獲得額外20％紅利哩程。

圖／新加坡航空提供

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