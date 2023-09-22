可愛到暴走！「Kakao friends x CGV」春植現身電影院 萌翻必買「紫薯爆米花、春植環保杯」 還有限量膠卷卡要收集

太可愛了吧！南韓國民偶像Kakao friends中的春植出現在大型電影院啦，這次攜手影城品牌CGV推出「特別菜單」，並自9/20起於各大賣場與大家見面，邀請所有去到影院的人都能跟著春植一起感受電影帶來的視覺饗宴與放鬆療癒感。

圖／CGV Korea IG

「Kakao friends x CGV」萌翻登場！現在到韓國CGV就能巧遇超人氣角色春植，不僅吃得到看電影必吃新口味「春植紫薯爆米花」，就連容器也都換上可愛新裝，還推出一春植紫薯系列周邊商品，像是實用環保杯、療癒造型公仔、質感徽章組等，為滿足粉絲也祭出禮物Set，內含3份紫薯爆米花、隨機鑰匙掛飾及特製禮物盒。購買環保杯或任一Set再送限量春植膠卷小卡，數量有限，喜歡Kakao的粉絲可別錯過啦！

圖／CGV Korea IG

圖／CGV Korea IG

除了提供各式Set販售外，春植紫薯爆米花、紫薯拿鐵及多款周邊商品也都能單獨購買，更多販賣資訊可通過韓國CGV APP查詢確認。而這麼多療癒春植一下就收服人心，令不少韓國網友直呼「又想買了」、「快衝去充滿春植的CGV」、「可愛瘋了」。

圖／CGV Korea IG

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