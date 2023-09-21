呆萌白兔迷你杯！ 全家私品茶「Minicup月兔款」超繽紛 莓果康普茶+氣泡水酸甜好喝

兔兔迷們快追！ 全家便利商店「Minicup」因造型可愛又可當作擺飾，每次推出都造成搶購風潮，最新「Minicup」為私品茶系列，搭上9/23「國際兔子日」，推出限量呆萌「月兔款」，兔迷們一定要趕快搶收！

圖／全家便利商店

全家便利商店最新超繽紛的「Minicup」杯中具有綜合莓果康普茶，芳香柔和且外出 攜帶方便，1盒9小杯特價259元(原價350元)，適合冷飲飲用，只加入冷水或氣泡水150-200cc，再添加冰塊，即可迅速完成一酸甜好滋味的茶飲。

圖／全家便利商店

此回更有著獨創外盒包裝設計，以中秋應景的書冊禮盒造型，一開打就能看見粉嫩繽紛的9盒私品茶，書封內頁留言板還能寫上祝福話語，鵝黃色Minicup印著一顆圓滿月亮和月兔剪影，而粉紅色Minicup則是有著兩隻呆萌兔兔的插圖，整個禮盒放在桌上就超級萌，喝完的Minicup洗淨後還能當作外出分裝的實用小容器，讓人可愛帶著走。

圖／全家便利商店

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