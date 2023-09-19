手搖也愛諧音梗！鶴茶樓「杏冰樂、思鶴冰」創意登場 新配料「芝麻粉角」呼叫芝麻控喝爆

呼叫芝麻控！主打耐喝系手搖的「鶴茶樓」首創新配料「芝麻粉角」，並推出「芝麻粉角奶茶」、「杏冰樂」及「思鶴冰」等新品，不僅大玩諧音梗加深記憶，濃郁芝麻香加上紮實嚼感，喝一杯當作下午茶超享受。加碼還有兩日限定優惠，手搖控開喝啦！

芝麻粉角奶茶(L)60元、芝麻雙喜那堤(L)80元。圖／鶴茶樓提供

排隊也要喝爆！繼先前賣到缺貨的芝麻糊凍後，超人氣手搖品牌「鶴茶樓」將於9/20再推全新強檔配料「芝麻粉角」，將炒香的黑芝麻以多道工法研磨成細緻的芝麻粉，完整收進一粒粒方正的小粉角中，真實吃得到「芝麻渣」，搭配「復刻奶茶」打造「芝麻粉角奶茶」，一口重溫記憶中的奶厚茶香風味。

超級芝麻‧杏冰樂、超級芝麻‧思鶴冰，售價皆為85元。圖／鶴茶樓提供

飲品加料「芝麻粉角」+15元、「芝麻雙喜（芝麻粉角＋芝麻糊凍）」+20元。圖／鶴茶樓提供

不僅如此，鶴茶樓攜「芝麻粉角」共推出4款新品，除了芝麻粉角奶茶外，還有「超級芝麻‧杏冰樂」、「超級芝麻‧思鶴冰」、「芝麻雙喜那堤」等，「杏冰樂」及「思鶴冰」都以芝麻豆漿雪泥為底，加入芝麻粉角，再分別搭配「杏仁凍」及「芝麻糊凍」，滿滿古早味讓人一喝上癮。而「芝麻雙喜那堤」則在招牌鶴頂紅茶那堤中放入芝麻粉角、芝麻糊凍，Q彈又咕溜，咀嚼控點這杯就對啦！

此外，鶴茶樓再加碼推開賣兩日限定「第二杯半價」，9/20至9/21，至鶴茶樓門市購買四款新品任搭，可享第二杯半價（價低者優惠，每人每日限購兩組）。

圖／鶴茶樓提供

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