超可愛！ 「The Butters X 麥味登」推聯名飲料杯 加碼APP多重好禮快輸入「奶油家族推薦碼」

可可愛愛吃早餐！「麥味登」首度聯名攜手「The Butters 奶油家族」，自9/18起全台麥味登門市推出「奶油家族聯名飲料杯」，只要購買XL杯飲料，即可獲得超可愛奶油家族飲料杯杯，讓你一早就擁有好心情，還有期間限定的雙品牌會員限量好禮要送大家！

圖／The Butters 奶油家族提供

開啟美好的一天，麥味登聯名XL飲料杯以奶油家族當中最受歡迎的可露露、檸檬小子、吐司先生做為封面，背面是麵包小子與鬆餅哥的搭配，超萌角色穿上廚房圍裙的造型，每一個角度都可愛到讓人嘴角上揚。

上班再匆忙也不能忘記吃早餐，全新的麥味登專屬APP，提供了超便捷訂餐管道，讓民眾便利地在手機上點餐、線上付款，再到指定門市直接取餐，輕輕鬆鬆美味帶著走。最新好康活動一定要加，自9/18至11/17期間，只要加入麥味登APP，並輸入奶油家族推薦碼「AU8GNJ」，就有機會獲得麥味登提供的獎項包含最受歡迎的蘋果商品；第三代AirPods、HomePod mini，還有麥味登餐券等多項好禮喔。

圖／The Butters 奶油家族提供

同一期間，奶油家族更加碼推出限量好禮要送給大家，只要到全台麥味登門市張貼的活動資訊海報，掃碼加入奶油家族官方IG以及奶油家族官方LINE，就機會獲得限量The Butters奶油家族周邊好禮二重送，詳細內容請見麥味登全台門市公布訊息或參考麥味登官網。

圖／The Butters 奶油家族提供

延伸閱讀：

．甜點控衝了！ Mister Donut甜甜圈買6送3、好丘精品級貝果誕生、ORIGIN巧克力風味輪快閃華山

．好吃到欲罷不能？ 好市多「鮮奶油蛋糕」貼錯標籤 剩1塊她才驚覺：說好的巧克力呢