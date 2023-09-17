強強聯手！【珍煮丹 X 嘎嫂二伯】推3款手搖新品、輕食 下午茶又有新選擇～聯名週邊也別放過
籌備了大半年，終於在初秋時節跟大家見面啦！「珍煮丹」與嘎嫂二伯聯名推出三款新手搖飲和輕食新品，現在各門市還有前陣子推出的可愛限量週邊可以加購，手搖飲控跟二伯的粉絲們，該出門喝起來跟搶買囉～
「珍煮丹」研發出軟軟QQ、擁有甜甜香氣的黑糖粉粿，跟珍珠有截然不同的口感，好吸好咬好入口，大大滿足了咀嚼控們的咬咬慾望，把黑糖粉粿跟珍珠加到奶茶裡，就是最經典好喝的「波波粿粿鮮奶茶」了！再來是兩款充滿果香的新品：「青檸桂花釀粿粿」是用檸檬汁搭配特製桂花釀，再加入Q軟的黑糖粉粿，酸甜清爽；「愛蜜滿滿桃蘋茶」則是以蘋果汁和水蜜桃當主角，加上茉莉花茶的香氣，果香和茶香交織，還有桃子果粒，喜歡果茶的人別錯過。
除了三款手搖新品之外，珍煮丹還加碼推出「金哈比蒜烤乳酪厚片」，使用鮮奶製作的厚片吐司，抹上蒜香醬跟特製的起司乳酪醬，雙醬加乘鹹香微甜，還烤到外酥內軟，超適合下午茶肚子微餓的時候來一份，提醒大家，只有輕食門市才有販售唷！
聯名週邊：點新品任一品項「L杯」兩杯，即可加購週邊2個，僅限門市購買，不適用外送。
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