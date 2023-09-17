一整年霜淇淋買1送1！全家「隱藏版優惠」曝光 每檔新口味都能買一送一開吃

一整年霜淇淋買1送1！全家霜淇淋廣受消費者喜愛，銅板價就能享用清涼的消暑聖品，全家便利商店也因此祭出許多促銷回饋顧客，像是9月最後一波「9元霜淇淋特價券」於9/18至9/22登場，只要在活動期間至全家取貨即可獲得。此外，還有隱藏版活動可享「霜淇淋買一送一」，一路推展至12/31，快檢查自己有沒有漏掉好康。

圖／全家FamilyMart粉絲專頁

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要筆記！全家便利商店推出全年票券優惠，活動截至12/31，只要於全家購買或領取任一票券，即可免費獲得超值優惠「Fami!ce霜淇淋（不限口味）」及「Let's café熱單品美式（中杯）」買一送一，該優惠限「各」使用乙次。同時，全家也攜手「樂天女孩」推出限量票券封套，活動自9/22起開跑，贈品數量有限、送完為止，球迷們、粉絲們記得把握機會收集起來。更多優惠資訊可見全家活動頁面。

自9/22起，凡至全家購買或領取任一票券，即可免費獲得「樂天女孩限量票券封套」及霜淇淋、咖啡同商品買一送一優惠。圖／全家FamilyMart粉絲專頁

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