一整年霜淇淋買1送1！全家「隱藏版優惠」曝光 每檔新口味都能買一送一開吃
一整年霜淇淋買1送1！全家霜淇淋廣受消費者喜愛，銅板價就能享用清涼的消暑聖品，全家便利商店也因此祭出許多促銷回饋顧客，像是9月最後一波「9元霜淇淋特價券」於9/18至9/22登場，只要在活動期間至全家取貨即可獲得。此外，還有隱藏版活動可享「霜淇淋買一送一」，一路推展至12/31，快檢查自己有沒有漏掉好康。
要筆記！全家便利商店推出全年票券優惠，活動截至12/31，只要於全家購買或領取任一票券，即可免費獲得超值優惠「Fami!ce霜淇淋（不限口味）」及「Let's café熱單品美式（中杯）」買一送一，該優惠限「各」使用乙次。同時，全家也攜手「樂天女孩」推出限量票券封套，活動自9/22起開跑，贈品數量有限、送完為止，球迷們、粉絲們記得把握機會收集起來。更多優惠資訊可見全家活動頁面。
延伸閱讀：
．9元霜淇淋又來了！全家便利商店9月「取貨送券」 兩時間段、共12天開吃「荔枝烏龍霜淇淋」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言