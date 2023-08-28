好拍到手軟！最新「真實版糖果屋」降落韓國慶州，甜點博物館、美國校車、夢幻咖啡廳統統有
慶州也有新樂園！剛開幕不久的最新打卡熱點誕生，位於韓國慶州的「MCY Park」是近期許多韓國人愛去的熱門新景點，五彩繽紛、鮮豔飽和的建築風格一眼望去超顯眼，宛如真實版糖果屋，整個園區內還有甜點博物館、美國校車、藝術噴水公園等超多適合拍照的裝置，讓人直呼「就像進到童話書中」、「真的是童話世界呢！」。
慶州最新樂園「MCY Park」位在普門觀光區，園區內不僅有甜點博物館、彩色美國校車、藝術噴水公園、燈光藝術秀等必看亮點，讓你快門按不停，還有吃得到可愛甜點的夢幻咖啡廳、超人氣連鎖Buffet餐廳，拍照拍累了還能補充能量大飽口福，而該主題樂園一開幕就掀起話題，不少韓國網友光是看到照片就大讚「天啊！這裡也太可愛了」、「完全就是童話世界」、「根本就是糖果屋」。此外，園區也提供免費接駁巴士，搭乘高速巴士前往慶州就能就近換乘喔！
MCY Park（MCY파크）
地址：慶尚北道慶州市天北南路196(경북 경주시 천북남로196)
營業時間：10:00-22:00
入場費：大人15,000韓元、小孩12,000韓元（晚上6點後入場統一10,000韓元）
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