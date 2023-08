韓國首爾聖地巡禮！ 「防彈少年團BTS」出道十週年回憶旅行 一步一印證的奮鬥足跡

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-07-15 的旅遊回憶一起出發吧!總共為期 1 天,一共去了 5 個景點,其中包含 리드빌딩、유정식당、Hakdong Park。 在炙熱的夏日,踏上了一趟充滿回憶的旅程,紀念防彈少年團(BTS)出道十週年的重要時刻。 走訪著他們在出道初期的重要地點,感受著他們一點一點奮鬥的足跡。 每一個地方也印證著成員們努力和付出,這不僅是他們音樂成功的見證,更是鼓舞阿米們奮發向前的力量。 遙想當年,他們與阿米面對黑粉的惡意,由玻璃心漸漸練就出防彈心臟。 現在首爾的街頭巷尾也能感受到防彈的影響力,他們的音樂和精神感染著這座城市的每一個角落。 //我不瞭解你,你也不瞭解我,拜託閉嘴吧 別擔心,我會比你做得更好 從以前開始無視我的朋友們 都在哪裏 we on 這不是開玩笑 我會向你展示 i promise ya, we on// 勿忘初心,來一場十週年回憶聖地巡禮吧

2023-08-09 14:00