韓國首爾聖地巡禮！ 「防彈少年團BTS」出道十週年回憶旅行 一步一印證的奮鬥足跡

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-07-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 리드빌딩、유정식당、Hakdong Park。

在炙熱的夏日，踏上了一趟充滿回憶的旅程，紀念防彈少年團（BTS）出道十週年的重要時刻。

走訪著他們在出道初期的重要地點，感受著他們一點一點奮鬥的足跡。

每一個地方也印證著成員們努力和付出，這不僅是他們音樂成功的見證，更是鼓舞阿米們奮發向前的力量。

遙想當年，他們與阿米面對黑粉的惡意，由玻璃心漸漸練就出防彈心臟。

現在首爾的街頭巷尾也能感受到防彈的影響力，他們的音樂和精神感染著這座城市的每一個角落。

//我不瞭解你，你也不瞭解我，拜託閉嘴吧

別擔心，我會比你做得更好

從以前開始無視我的朋友們

都在哪裏 we on

這不是開玩笑

我會向你展示 i promise ya, we on//

勿忘初心，來一場十週年回憶聖地巡禮吧

리드빌딩 | 1 小時

Hybe Insight 還在龍山時實在沒時間去，一拖便拖到現在。只是看別人分享龍山的展覽後，相較之下奉恩寺這邊的空間小了蠻多，而且內容也被刪減了不少的感覺。

由大黑升級為Hybe之後，除了防彈之外，還能一拼欣賞旗下藝人如SEVENTEEN、TXT、ENHYPEN 、LE SSERAFIRM的獨家影像和照片，感受他們的美貌。

預約時可選擇門票小卡的藝人，到場後將會隨機派小卡，就算沒抽到自己的本命也好，在場都是粉絲，有禮貌地大膽訊問一下，也許會有人願意跟大家換小卡的唷!!

一層是可以拍照的互動分享區；二層是不可拍照拍影片的壁畫照片展區。比龍山時期更貴的門票下，感覺....就那樣！

只是！！！難得來到首爾怎麼說也要來一次，而且有門票小卡和展覽限定的MD，加上二層的相片展區纔不錯的，展期內到首爾的話爭取最後機會參觀唷！

🗓2023年6月9日(五) ~ 8月27日(日)

⏰ 10:00 ~ 18:00

🚫年中無休

❗️事前預約 - 自選門票小卡藝人，現場隨機派發，不能退換

💰 35.0 (≈TWD860 / HKD216)

유정식당 | 1 小時

對於阿米來說，這裡當然是絕不陌生的地方，被稱為防彈姨母食堂的油井食堂(유정식당, 亦有譯為有情食堂)其實是真‧美食店，光是烤肉也能吸引附近居住的大媽來光顧。

當年防彈練習生時期到出道初期最常用餐的地方，在《防彈新人王》中曝光後瞬即成為阿米首爾聖地巡禮的熱門朝聖地。這絕對是成員們、工作人員們和阿米們心中的特別地方。

黑豬石鍋拌飯盛着滿滿的濟州黑豚肉，撲鼻的芝麻油香與泡菜香令人垂涎欲滴。不過附送的大醬湯略嫌有一點鹹。可是可是，拌飯是令人想馬上再點一碗的好吃！！

而且店內是100分的防彈應援餐廳。各位成員生日前後當然會有站姐寄放應援物品在食堂，來訪時可跟職員表示阿米的身份，職員便會送與尚存的應援物！

然後坦白說，就算不是阿米也絕對要來品嚐一下這邊黑豬石鍋拌飯的美味！

⏰平日 10:00 ~ 22:00 / 周末假期 10:00 ~ 20:00

🚫 農曆新年及中秋

😋黑豚肉石鍋拌飯 (흑돼지돌속비빔밥) 10.0 (≈TWD246 / HKD62)

Hakdong Park | 30 分鐘

不知道對於當年的小防彈而言，在論峴洞大黑那又暗又小的舊公司練習室內沒日沒夜練習到天昏地暗後，來到這鶴洞公園(학동공원)玩耍的片刻，是否令他們足以堅持下來的幸福之一呢？

新人王訪談中就說過，鶴洞公園保留著他們許多珍貴回憶，也是並成員之間磨合時商討解決方法的場所。

當年訪談結束後，成員們在公園還有小演出。當時圍觀的人群中有多少位阿米，又有多少人確實知道他們是誰？

這個多半來長者來散個步、小孩來踢個球，平凡至極的市民休憩公園，陪伴了這七位不平凡的小伙子渡過他們曾看不清未來的夜晚。

⏰24H

휴가 | 2 小時

Hyuga Cafe(휴가)中文翻譯就是"休假"，與咖啡廳內溫馨舒適的氛圍可謂相得益彰。

這家咖啡廳前身正是防彈的舊宿舍，現在則是阿米心目中的夢幻場所之一。

充滿自然光線，設計簡潔且充滿現代感，吸引不少坐於窗前，一邊品味咖啡，一邊看書或工作，享受寧靜的午後時光。

這裡提供各種精心調製的咖啡和茶飲，還有美味的輕食和甜點供應。各個角落也能看到來自世界各地阿米的祝福和展示才華的作品。

時間許可的話，在這裡多坐一會讓身心"休假"也不錯。

⏰ 09:00 ~ 21:30

🚫 年中無休

😋美式咖啡 (아메리카노) 5.8 (≈TWD142 / HKD36)

오쓰세이로무시 여의도점 | 1 小時

金碩JIN尼跟哥哥合資、主賣日式蒸物的餐廳오쓰 세이로무시（Otsu Seiromushi）只剩下汝矣島店了？對~ 2018年在蠶室開的本店就在今年已閉門。現在只有2020年開業的汝矣島二號店了。

二號店在一座辦公室大廈的地下一層，內部空間是蠻大，整體是優雅但失去了本店的傳統日式感覺。

我點了一份招牌1++9 牛胸肉蒸和烤肉丸（つくね焼き）單說兩樣，評價就是很普。

1++9 牛胸肉在圖片一共有三排肉，到現場才被告知3萬8千韓元的一人份就只有圖片中的一排肉。

好，這樣就算了，要是給我三排也許就是一次食物浪費罷了。

記得唷肉和蔬菜是分別兩個菜單，單點一份肉時只有豆芽配食。

只是重點在於，這麼貴的牛胸肉與平日在emart賣大約一公斤1萬韓元的no brand涮涮鍋便宜貨牛肉沒‧有‧分‧別。難道是以為食客沒有吃過好牛肉嗎？可是這水平是任何人也能分別出優質和一般的差異了。

作為阿米也好，明知道藝人開餐廳十之八九完全沒有考慮飲食水準只賣人氣也好，這次就有點太過份了。

然後，烤雞肉丸很看重每家店家自己獨特的創意和特色，這邊主打就是一個普通。中規中矩，沒有特色。

唯二優點是客人不多。另外，就是醬料配搭倒是意外地是心機之作。蒜泥加胡麻醬 VS 柚子醬油加辣蘿蔔和辣椒絲，是兩種風格口感的醬料。蒜泥胡麻醬濃厚滑溜；辣蘿蔔柚子醬油酸爽且層次豐富，照顧到不同口味需要。這個小巧思有加分。

不過如果本命不是金理事的話，首爾這麼多好吃的，可以考慮一下到訪的必要性

p.s. 以上只就我吃過了的兩款菜單的真實評價，不喜請繞路。

⏰ 11:30 ~ 22:00 (L.O. 21:00)

15:00 ~ 17:30 休息時間

🚫 逢週日

😋1++9 牛胸肉 (1++9 차돌) 38.0 (≈TWD933 / HKD234)

烤肉丸(츠쿠네야끼) 9.0 (≈TWD221 / HKD55)

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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