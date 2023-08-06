北村、三清洞一日遊！來韓必去《鬼怪》拍攝地　必吃美食大瓦房醬蟹、超人氣Knotted甜甜圈

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2023-07-24 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 11 個景點，其中包含 大瓦房、北村文化中心、Little Butler。

大瓦房醬蟹在我的口袋名單好久了，這次趁老公生日來嚐鮮🤩位置正好在安國站，吃完還能逛北村韓屋村、三清洞一帶，也是來韓必去的熱門景點！

這裡除了有古色古香的韓屋建築之外，還有韓劇《女神降臨》、《鬼怪》、《又是吳海英》、《那年我們的夏天》等拍攝地，Jennie代言的Tamburins獨棟香氛旗艦店、歐風咖啡廳、可愛的Knotted甜甜圈及一些特色餐廳、小店

快跟著我來逛逛吧！

大瓦房 | 2 小時

終於來吃韓國赫赫有名的大瓦房醬蟹啦~平日是可以預約，但周末就要現場排>

11:20分左右就能進去用餐，因為是第一組餐廳就安排我們做包廂(開心灑花~)

我們點了兩人份醬蟹共106000韓元(約2400多台幣)

附10道小菜、一份海苔、大醬湯等

我覺得小菜的泡菜類都太辣了，最喜歡的是柚子醬白木耳沙拉，清香又開胃，大醬湯也好喝

醬蟹很新鮮、蟹黃飽滿，就像果凍一樣一吸就出來~大推蟹殼的部分，蟹殼內邊邊的肉很肥美，挖出來跟飯攪拌在一起吃超滿足!老公邊吃邊喊존맛탱(超好吃)，就知道這部分有多好吃XD

別看一盤兩個醬蟹好像很少，其實我們兩個人吃完都覺得超飽~但我覺得大瓦房比韓女士稍微再鹹一些，感覺要配兩碗飯，吃完會有點渴XD

韓女士醬蟹：https://youtu.be/Hz6JM7TzuFg

出來的時候約中午12點，外面整個大排長龍，若周末要來吃的話，建議最好提前一小時就開始排隊呦!

大瓦房醬蟹(큰기와집 안국)

韓文地址:서울 종로구 북촌로 22

中文地址:首爾鐘路區北村路22號

地鐵:安國站2號出口步行179公尺

休息日:每周一

營業時間:週二~週日 11:30~21:00

休息時間:15:00~17:30

最後點餐:20:00

地圖:https://naver.me/FpMdRahi

北村文化中心 | 30 分鐘

改造自1921年建成的傳統韓屋，曾為上流社會人家的庭院，經常舉辦書法、茶道、烏竹工藝、結繩、拼布、電影放映、演奏會等多樣傳統文化講座&活動。

吃飽飯可以來逛逛，深入了解韓國的傳統文化&韓屋歷史喔!

北村文化中心

韓文地址：서울 종로구 계동길 37 북촌문화센터

中文地址：首爾鐘路區桂洞街37號北村文化中心

開放時間：

週二～五 9:00-18:00

週六日：9:00-17:00

休息日，每週一

地鐵：安國站3號出口步行241公尺

Little Butler | 30 分鐘

下雨天來歐風復古咖啡廳喝杯Vanilla spanner香草奶油拿鐵，格外有情調💗

位於首爾安國站的Little Butler 咖啡廳，其白磚搭配綠色招牌格外顯眼，內部為木質英倫風，在首爾、大田、京畿道都有分店。

我們點了

Vanilla spanner冰香草奶油拿鐵 6500韓元

Flat White 熱馥芮白咖啡 6000韓元

Vanilla spanner高腳杯緣沾了一圈的砂糖，喝的時候會先淺嚐到砂糖的甜，再融入綿密的鮮奶油及微苦的咖啡、香醇的鮮奶，整個在嘴裡混合地恰到好處，很有層次、好好喝😍

Flat White 則在馥芮白咖啡上灑了些許可可粉，搭配微苦的咖啡更濃郁了

個人較愛Vanilla spanner～邊喝咖啡邊聽著下雨聲，有置身歐洲的浪漫感🤣若沒下雨的話，還可以在咖啡店門口拍幾張歐風美照，有機會經過安國站可以來打卡一下喔🥰

Little Butler 安國店

韓文地址：서울 종로구 북촌로 8

中文地址：首爾鐘路區北村路8

地鐵：安國站2號出口步行42公尺

營業時間：

週一到五 8:00-22:00

週六、日：10:00-22:00

Cafe Knotted Anguk | 30 分鐘

讓人少女心噴發的韓國超夯甜甜圈-Knotted Donut!從2017年在清潭洞開店就因超豐富多樣的甜甜圈口味、招牌黃色笑臉、可愛的小熊周邊而爆紅，陸續在首爾市開了13家分店，再擴張到水原、大田、釜山、濟州島設立分店~

安國分店近年改造成韓屋建築，裡面還有個性塗鴉牆及小熊燈飾，非常值得來打卡一下

看著琳琅滿目的甜甜圈，一度陷入選擇困難啊XDDD

後來決定點經典的鮮奶油跟香草口味甜甜圈

甜甜圈上面撒了些糖霜，鮮奶油份量非常多，入口即化、甜而不膩，我個人很愛

香草口味內餡則是卡士達，吃起來有布丁的香氣，也很好吃~推推!

CAFE Knotted安國店(카페 노티드 안국)

韓文地址：서울 종로구 북촌로 6-3,1층

中文地址:首爾鐘路區北村路6-3,1樓

電話：070-7755-9377

營業時間：10:00~21:00

最後點餐:20:30

地鐵:安國站2號出口出來步行33公尺

와이앤아니마 | 10 分鐘

我一經過就立馬認出這裡是《女神降臨》的拍攝地，一想到車銀優跟文佳煐曾在這裡拍攝過，就好興奮哇😍

本來想進去看看是否跟劇中場景一樣，結果裡面只是包包精品店，就不特別參觀了，只在門口打個卡就心滿意足了🤣🤣🤣

感古堂石牆路 감고당길 | 30 分鐘

若有追《鬼怪》的話，絕對不能錯過這裡哇！

這裡是鬼怪和鬼怪新娘初次擦身而過的地方，位於德成女中和德成女高校園的後牆。還有池恩倬和老闆娘Sunny一起吃路邊攤地瓜的地方也在這附近💗

페이퍼돌메이트 아틀리에 삼청점 | 15 分鐘

非常可愛的小店，粉紅色的店面，門做成夾娃娃機造型，裡面有復古美式電視劇、許多讓少女心噴發的娃娃公仔及週邊產品&文具。

喜歡這種風格小物的朋友，可以來逛逛呦🥰

TAMBURINS Flagship Store Samcheong | 30 分鐘

我是為了貓貓來的🤣🤣🤣

Blackpink Jennie 代言的Tamburins在首爾有蠻多分店的，三清洞分店除了獨棟共4層之外，四樓的貓貓裝置藝術超可愛的！可以看到一隻在睡懶覺、另外兩隻在看窗外風景，格外療癒😍😍

打卡完也可聞聞他們家的各類香氛產品，網路上人氣蠻旺的。

[네이버 지도]

Tamburins 三清洞店

韓文地址：서울 종로구 율곡로3길 84

中文地址：首尔钟路区栗谷路三街84

北村韓屋村 | 2 小時

「北村韓屋村（북촌한옥마을）」曾為古代王族住宅區，保留了600年歷史的傳統韓屋文化，《她很漂亮》、《來自星星的你》、《鬼怪》、《那年我們的夏天》都有來此拍攝過

若有多的時間，可以租韓服來這裡拍拍喔!

北村韓屋村（북촌한옥마을）

韓文地址:서울 종로구 계동길 37

中文地址:首爾鐘路區桂洞街37

地鐵:安國站3號出口步行約486公尺

三清洞 | 30 分鐘

山清、水清、人心也清的三清洞是古今交錯、充滿藝術跟傳統文化的人氣景點，有許多特色小店、咖啡廳、畫廊等，《鬼怪》、《那年我們的夏天》、《又是吳海英》都有來這邊拍攝,劇迷們可以來打卡呦🥰

《又是吳海英》《鬼怪》拍攝地～

커피방앗간 （咖啡磨坊）

韓文地址:서울 종로구 북촌로5가길 8-11

中文地址:首爾鐘路區北村路五街8-11

地鐵:安國站2號出口步行約604公尺

仁寺洞麵疙瘩 | 1 小時

位在仁寺洞小巷內的항아리수제비(罈裝麵疙瘩),是我跟老公每次來必吃的餐廳,看用餐時間大排長龍就知道它有多受當地人喜愛!且紅到SBS、MBC各大電視台美食節目都有來採訪過!我們等了大概15分鐘才入座。

這次點了

招牌麵疙瘩(항아리수제비) 8000韓元

海鮮煎餅(해물파전) 13000韓元

它的麵疙瘩湯頭是以蚵仔、櫛瓜、紅蘿蔔、馬鈴薯熬製而成,蚵仔的鮮味與蔬菜完美融合~好好喝!麵疙瘩則Q彈有勁、吸滿湯的精華~搭配微辣又爽脆、超唰嘴的泡菜,我們一下子就把它吃光光了!

海鮮煎餅則是料好實在,內有青蔥、魷魚、鮮蝦、雞蛋,外煎得微焦脆、內鬆軟,每口都很厚實,沾醬吃好好吃!

也可以加點咚咚酒(동동주:一份5000韓元/半份3000韓元)來喝

上菜快速、翻桌率也快,食物好吃又價格實惠,難怪在隱密巷子內仍能爆紅!推薦給大家喔!

항아리수제비(罈裝麵疙瘩)

地址:서울 종로구 인사동8길 14-1 인사동수제비

(首爾鐘路區仁寺洞8街14-1)

地鐵:安國站5號出口步行356公尺

營業時間:每日11:30~21:00

休息時間:下午2:50~5:00

(公休日可能會公休)

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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