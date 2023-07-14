再出新招！韓國全新「辣雞醬甜甜圈」登場　超擬真炸雞外型、甜鹹辣３種滋味吃得到

韓式炸雞變成甜甜圈！韓國甜甜圈專賣店「Dunkin Donut」於去年推出「橋村甜甜圈」，除了炸雞腿的逼真外型外，還有蜂蜜及辣醬兩種口味，而今年Dunkin同樣推出炸雞造型甜甜圈，但更特別的是，口味再升級，本次變身「辣雞醬甜甜圈」，挑戰嗜辣者的味蕾。

韓國甜甜圈專賣Dunkin Donut於2022年推出「橋村甜甜圈」。圖／Dunkin Donut IG

愛吃辣雞麵的看過來！韓國甜甜圈專賣「Dunkin Donut」最新推出「辣雞醬甜甜圈」，不僅有超擬真的炸雞腿外型，還有一口一個的迷你版甜甜圈，吃起來更方便、無負擔。Dunkin「辣雞醬甜甜圈」在基本的韓式洋釀炸雞味甜甜圈外裹上更辣、更刺激味覺的辣雞醬，隱約帶點甜味，而後是辛辣的滋味衝上眉心，即便甜甜圈沒有內餡，但甜、鹹、辣三種味道都搭配的剛剛好。

Dunkin Donut全新「辣雞醬甜甜圈」開賣。圖／Dunkin Donut IG

不少韓國網友看到「辣雞醬甜甜圈」開賣的消息，紛紛在貼文下留言「居然是辣的甜甜圈」、「這個一定要吃看看」、「來去吃Dunkin新品」、「甜辣組合必吃」等。近期如有到訪韓國，不妨找找看這款「辣雞醬甜甜圈」喔！

圖／Dunkin Donut IG

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