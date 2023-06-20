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還不吃爆！韓國爆餡甜甜圈「Knotted」首登台　快閃晶華酒店、全球獨賣「2口味」台灣吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@cafeknotted
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韓國網紅甜甜圈登台！韓國甜甜圈品牌「Knotted」廣受當地人喜愛，經典的可愛黃色笑臉為店家的獨特標誌，提供多種口味又爆餡的人氣甜甜圈。而這次「Knotted」將帶著韓國超夯口味及2款全球獨賣限定口味來台快閃，登陸台北晶華酒店甜點控們快先筆記吧！

圖／IG@cafeknotted
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好看又好吃的韓國甜甜圈品牌「Knotted」預計於6/30至7/31首度來台快閃，並於晶華酒店獨家限定販售「烏龍茶鮮奶油」、「夏日芒果」等兩種新口味，只在台灣吃得到！

圖／IG@cafeknotted
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而本次快閃也將同步帶來韓國人氣不敗口味，經典鮮奶油、可可布丁脆片、覆盆子果醬等美味甜甜圈統統有。此外，還有雲朵巧克鮮奶油蛋糕、蹦蹦邦尼兔蛋糕等可愛甜點可以選擇，手機先開吃！

圖／台北晶華酒店提供
圖／台北晶華酒店提供

韓國甜甜圈品牌「Knotted」快閃資訊

快閃期間：預計為6/30至7/31

快閃地點：台北晶華酒店

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