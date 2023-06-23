去首爾必打卡！弘大「KAKAO FRIENDS」旗艦店換新裝，「人生四格」超Q必拍、探店三樓鄉村風咖啡廳

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2023-03-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 金海國際機場、Palette 漢南西面咖啡街店、望遠洞提拉米蘇田浦咖啡街店。 近年來，釜山成為韓國除首爾外最受歡迎的旅遊城市之一，它以其美麗的海灘、現代化的都市景觀、多樣性的美食和文化景點吸引了無數遊客。釜山在旅遊業方面也有著相當的發展，許多新的景點和體驗在不斷推陳出新，其中最新的開放空間 - 海雲台Blueline Park，更成為了必訪的景點之一。如果你計畫造訪韓國，除了首爾外，釜山也絕對值得加入旅遊行程，體驗不同於首爾的韓國風情，今天就來向大家介紹釜山二日遊的行程，有興趣的朋友快點筆記一下吧！

2023-06-04 10:00