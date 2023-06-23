去首爾必打卡！弘大「KAKAO FRIENDS」旗艦店換新裝，「人生四格」超Q必拍、探店三樓鄉村風咖啡廳
換新裝！韓國火紅「KAKAO FRIENDS」大換裝，位於弘大的整棟「KAKAO FRIENDS」旗艦店換上新裝，除了最新的超萌、超實用周邊商品外，二樓還有遊韓必拍「人生四格」拍貼機，同樣與KAKAO FRIENDS攜手，可愛加倍，更是非拍不可。近期有去首爾旅遊的朋友可別錯過啦！
韓國超人氣「KAKAO FRIENDS」換上新裝扮，弘大旗艦店外貼上大大的夏日戲水風萊恩、春植等超Q角色，不僅吸睛又好拍。除了推出今夏新商品讓人剁手手外，二樓還有KAKAO FRIENDS「人生四格」拍貼機，三樓則有充滿當地早期鄉村風情的咖啡廳，讓你又逛又拍兼喝咖啡，待上一下午都沒問題。
KAKAO FRIENDS 弘大旗艦店
地址：서울 마포구 양화로 162 좋은사람들빌딩 1~3층(首爾麻浦區楊花路162)
營業時間：10:30-22:00
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