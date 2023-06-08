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麥當勞「冰淇淋拿鐵」回歸！「蛋捲冰淇淋＋濃郁拿鐵」消暑必點 不是每一家都喝得到
夏日來一杯！麥當勞蛋捲冰淇淋深受廣大顧客喜愛，世界各地的麥當勞也會不定時推出不同口味及品項。而在韓國開賣掀起話題的麥當勞「冰淇淋拿鐵」也於今夏正式回歸，冰涼蛋捲冰淇淋搭配濃郁冰拿鐵，苦甜味相互綜合，炎炎夏日喝上一杯超消暑。
夏季熱浪來襲，韓國麥當勞人氣王「冰淇淋拿鐵」強勢回歸，香甜蛋捲冰淇淋配上濃郁微苦的冰拿鐵，一口冰一口咖啡超過癮。不僅如此，針對咖啡因耐受度低的朋友，麥當勞還特別推出「低咖啡因冰淇淋拿鐵」，選用友善環境的低咖啡因咖啡豆及新鮮牛奶，搭配不敗蛋捲冰淇淋，讓人直呼「就為這杯衝麥當勞」。
值得注意的是，韓國麥當勞這款「冰淇淋拿鐵」在部分地區販售價格不同，也僅在部分門市販售，因「冰淇淋拿鐵」屬限定開賣品項，供應情況還依各賣場門市為主。
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