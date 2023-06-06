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手搖控朝聖！海底撈手搖「嗨飲Hi-in」插旗南台灣，限時6天內用享「飲料買一送一」
南台灣首店！海底撈手搖品牌「嗨飲Hi-in」正式進駐台南focus時尚流行館，並自6/5起至6/11推出「飲料買一送一」優惠活動，走過路過都能順手外帶一杯，邊逛邊喝。此外，海底撈西門店也有指定時段用餐可享「手搖買一送一」好康，飲料任搭喝起來。
台南手搖控先朝聖！海底撈手搖品牌「嗨飲Hi-in」登陸南台灣，首個據點落腳台南focus時尚流行館6樓，同步推出「飲料買一送一」活動，即日起至6/11，於台南focus海底撈內用即享優惠。而此消息一出，就有網友開心表示「以後吃海底撈可以買飲料了」。
不僅如此，海底撈西門店也推出限定「手搖飲料任意搭買一送一」，凡於6/30前平日下午5點前進場用餐，每桌幾個人就可以買幾杯，買一送一開喝不傷荷包。
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