沙發變甜點！質感咖啡廳「沙發蛋糕」掀探店人潮　「擬真外型＋流心內餡」踩點必吃

韓國人把沙發變甜點了！創意無極限，繼各種蘋果、橘子等擬真甜點後，又現一話題新作「沙發蛋糕」！這家靠近地鐵聖水站的咖啡廳「OAFU」推出超吸睛又可愛的沙發甜點，外型宛如超迷你沙發，但卻是真材實料的美味蛋糕。「OAFU」也因為造型獨特的蛋糕受到不少人關注，紛紛前往探店打卡。

首爾咖啡廳「OAFU」推出話題甜點「沙發冰淇淋蛋糕」。圖／OAFU IG

圖／OAFU IG

「沙發蛋糕」登場！首爾這家咖啡廳推出話題甜點「沙發蛋糕」，並為其取名「Oh！Sofa」，粉色沙發造型創意滿分，也是一款超誘人冰淇淋蛋糕，內餡包裹卡士達奶油及草莓果醬，解凍約10分鐘，用刀切開就會傾洩流出，搭配底下特製的開心果沾醬，清爽不膩口，配著冰美式，讓人能夠瞬間完食。

圖／OAFU IG

圖／OAFU IG

不光是蛋糕「Oh！Sofa」，店家還推出「Oh！Pear」、「Oh！Cheese」等系列甜點，不僅有創意也兼顧美味及高級感。而韓國咖啡廳的共同點就是店內裝潢，咖啡廳「OAFU」當然不例外，除了吃甜點、喝下午茶外，也非常適合大家打卡拍美照。

圖／OAFU IG

甜點「Oh！Pear」及「Oh！Cheese」。圖／OAFU IG

聖水 OAFU

地址：首爾市城東區纛島路408-7 302號（서울 성동구 뚝섬로 408-7 302호）

營業時間：週二至週日12:00-22:00（週一公休）

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