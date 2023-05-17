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韓國「Bonjuk本粥」正式登錄台灣！男神孔劉代言、20款粥品必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／本粥 Bonjuk Taiwan提供
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台灣即將迎來進駐「男神」代言韓食美食新店！沒錯，就是韓國男神孔劉作為代言人的「Bonjuk本粥」粥品專賣店即將在本月底台灣開設首家分店，道地韓食一定要吃吃看，不用飛韓國了。

圖／本粥 Bonjuk Taiwan提供
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作為韓國著名粥品連鎖店之一，「Bonjuk本粥」是許多饕客的喜愛，甚至許多旅客到韓國旅遊必去的美食店家之一。這次「Bonjuk本粥」終於正式登陸台灣，多樣化誘人的粥品饗宴絕對必吃，無需遠赴韓國，即可在台灣一嚐鮮美滋味，原汁原味一定要期待看看。

圖／本粥 Bonjuk Taiwan提供
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「Bonjuk本粥」台灣首店將座落於台北中正區華山文創園區旁，並提供超過20種的粥品選擇，包括海鮮粥、章魚牛肉粥、松露鮑魚粥、蔘雞鮑魚粥、松仁粥、綠豆粥等等。預計在台灣販售也都吃得到，每一款粥品都值得一試！台灣首店預計將在本月5月底前盛大開幕，詳細細節與正式開幕時間再密切注意臉書粉專「本粥 Bonjuk Taiwan 」囉。

圖／本粥 Bonjuk Taiwan提供
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圖／本粥 Bonjuk Taiwan提供
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