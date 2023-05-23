機票爆殺！濟州航空參旅展推「飛韓國1,100元」　限時兩天再加碼抽AirPods

2023夏季最大旅展搶好康先筆記！TTE台北國際觀光博覽會將於5/26至5/29在世貿一館登場，除了各大飯店的超殺優惠外，優惠機票當然也少不了。5/28及5/29限時兩天，濟州航空將在會館設攤，並推出「台北飛韓國」的爆殺優惠，現場訂票還能獲得下單禮，加碼再抽AirPods，想去韓國的朋友畫重點～

圖／摘自濟州航空官網

圖／濟州航空臉書

TTE台北國際觀光博覽會即將登場，濟州航空也同步推「機票爆殺」優惠，5/28、5/29限時兩天「台北飛韓國」單程未稅1,100元起，旅展現場訂票除贈送下單禮外，還有機會將第三代AirPods帶回家。此外，也有追蹤IG完成指定任務即贈精美小禮活動，旅展必逛清單＋1。

​ 圖／首爾觀光財團提供

圖／濟州航空臉書

​濟州航空｜台北國際觀光博覽會活動資訊

​活動時間：2023/5/28～5/29 10:00-18:00

活動地點：台北世貿一館

攤位資訊：韓國館內(攤位號碼D523)

促銷內容：台北-韓國單程未稅1,100元起

限定活動：現場訂票贈下單禮，再抽第三代AirPods(抽獎規範依韓國館公告為準)

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