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長榮「春季線上旅展」開賣啦！下殺2.8折，套票再88折直接賺近8000元
長榮酒店聯合住宿券開賣啦！搭配「春季線上旅展」即日起至5月底，全台六家飯店任選下殺2.8折起，購買套票還可以享再88折優惠，根本直接賺近8000元，絕對要搶了！
此次長榮酒店的春季線上旅展即日起至5月31日開賣線上聯合住宿券，全台有六家酒店可以任選，單張每張優惠3299元，如果連續購買20張可以再打88折，相當於每張只要2900元超划算。
而長榮電子票券，不只可以自己用，轉贈親友員工超便利，即時買立即送完全零時差。值得一提的是此次活動優惠可以住宿到2023年12月30日，若是遇到旺假日或連續假期需要加價喔。更多消息請上長榮臉書粉專查詢。
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