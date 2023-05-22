快訊

百億家族第三代爆爭產糾紛 水泥牆封電梯口鬧上法院

蝦皮店到店突喊「取貨時間」縮水成5天！網點名這些人害的：把它當倉庫

台大經濟系學生歧視言論當政見被送性平會 若調查屬實最重懲處曝光

下殺46折！近距離萌寵互動、水邊豪華Villa、星空浪漫露營車「綠舞國際觀光飯店」春夏旅展統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書
圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書
圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

下個月的端午連假排好行程了嗎？宜蘭「綠舞國際觀光飯店」5/17～6/13的春夏線上旅展，推出最低46折的優惠方案，提供一般客房、露營車甚至豪華湖畔Villa等房型選擇，還能與萌萌動物們近距離互動，以及一連串和風體驗活動，安排連假、或是和親朋好友們來趟輕旅行都很適合，快快做功課手刀搶訂囉！

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書
圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書
圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

佔地廣大的宜蘭「綠舞國際觀光飯店」園區內，除了有一般客房房型，還有戶外風格的露營車和傍水浪漫的豪華湖畔Villa可選擇，這次春夏線上旅展推出了山景客房6288元(約5折)、星空露營＋戶外BBQ晚餐11288元(約54折)和獨棟55坪雙層湖畔Villa29088元(約46折)等不同優惠方案，可以依照人數挑選最適合的方案，彈性非常大，想出門玩、精打細算的小資族們快列入筆記參考。

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書
圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書
圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

不想到各個景點去人擠人，可以待在園區內消磨時光，像是和菓子製作課程及涮抹茶體驗，以及在日本作為畢業照的「文青袴」、浴衣換裝，不用飛出國就感受到濃濃的日式氛圍；還可以近距離接觸黑鼻羊、水豚、羊駝、梅花鹿等等可愛動物，日常週末就能到宜蘭來次兩天一夜的快閃輕旅行！好好讓自己和家人放鬆吧～

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書
圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書
圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

延伸閱讀：

現賺超過7000元！「將捷金鬱金香酒店」線上旅展開跑，看電影只要150元

餐券買10送1、住宿券買15贈2！ 福容大飯店線上旅展省荷包、麗寶LINE FRIENDS主題房下殺倒數

綠舞國際觀光飯店 露營 連假 旅展 文青

相關新聞

下殺46折！近距離萌寵互動、水邊豪華Villa、星空浪漫露營車「綠舞國際觀光飯店」春夏旅展統統有

下個月的端午連假排好行程了嗎？宜蘭「綠舞國際觀光飯店」5/17～6/13的春夏線上旅展，推出最低46折的優惠方案，提供一般客房、露營車甚至豪華湖畔Villa等房型選擇，還能與萌萌動物們近距離互動，以及一連串和風體驗活動，安排連假、或是和親朋好友們來趟輕旅行都很適合，快快做功課手刀搶訂囉！

國內外旅遊4折起！易遊網今起發放折扣碼「折上加折」

夏季最大旅展將於本周登場，易遊網於5月25日至5月31日同步推出「夏降旅展大補玩」線上旅展，祭出全站國內外旅遊商品下殺4...

虎航又促銷！飛澳門799元、飛日多地1,299元，第二波優惠再加碼韓國、曼谷

衝澳門免千元！台灣虎航再再推出優惠機票，台北飛澳門一週七天每日飛，優惠機票自5/19起開賣。此外，虎航加碼再推冬季航班第一波優惠，於今日早上10點開搶，飛往日本多地，統統1,299元起，超省的價格讓你

太殺底片了！精選全台必拍「6處繡球花熱點」，日系穿和服賞花、穿梭歐風城堡花海統統有

搶拍繡球花！除了佔地500公頃的桃園繡球花季，台灣各地也有不少繡球花田相繼盛開，多種色彩相互簇擁映襯，滿開的畫面讓人超驚豔，以下精選全台北中南必拍6處繡球花熱點，筆記抄好、日程排好，直接出發賞花去！

餐券買10送1、住宿券買15贈2！ 福容大飯店線上旅展省荷包、麗寶LINE FRIENDS主題房下殺倒數

餐券買10送1、住宿券買15贈2！ 福容大飯店線上旅展省荷包、麗寶LINE FRIENDS主題房下殺倒數

現賺超過7000元！「將捷金鬱金香酒店」線上旅展開跑，看電影只要150元

各家飯店業者線上旅展都陸續開跑了！新北淡水的「將捷金鬱金香酒店」也不例外，直接推出「2023台北高雄線上旅展」，住宿券每張只要3,300元，瘋狂下殺3.1折，同時享6歲以下兒童還免費入住，即使熱門暑假期間得週日至週日入住還不用加價。此外，能享受浪漫的「望高樓 星空電影夜」將於6月每週五至週日與 7、8月每日放映，每位只要低消150元+10%喔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦