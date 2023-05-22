下殺46折！近距離萌寵互動、水邊豪華Villa、星空浪漫露營車「綠舞國際觀光飯店」春夏旅展統統有
下個月的端午連假排好行程了嗎？宜蘭「綠舞國際觀光飯店」5/17～6/13的春夏線上旅展，推出最低46折的優惠方案，提供一般客房、露營車甚至豪華湖畔Villa等房型選擇，還能與萌萌動物們近距離互動，以及一連串和風體驗活動，安排連假、或是和親朋好友們來趟輕旅行都很適合，快快做功課手刀搶訂囉！
佔地廣大的宜蘭「綠舞國際觀光飯店」園區內，除了有一般客房房型，還有戶外風格的露營車和傍水浪漫的豪華湖畔Villa可選擇，這次春夏線上旅展推出了山景客房6288元(約5折)、星空露營＋戶外BBQ晚餐11288元(約54折)和獨棟55坪雙層湖畔Villa29088元(約46折)等不同優惠方案，可以依照人數挑選最適合的方案，彈性非常大，想出門玩、精打細算的小資族們快列入筆記參考。
不想到各個景點去人擠人，可以待在園區內消磨時光，像是和菓子製作課程及涮抹茶體驗，以及在日本作為畢業照的「文青袴」、浴衣換裝，不用飛出國就感受到濃濃的日式氛圍；還可以近距離接觸黑鼻羊、水豚、羊駝、梅花鹿等等可愛動物，日常週末就能到宜蘭來次兩天一夜的快閃輕旅行！好好讓自己和家人放鬆吧～
延伸閱讀：
．現賺超過7000元！「將捷金鬱金香酒店」線上旅展開跑，看電影只要150元
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言