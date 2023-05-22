下殺46折！近距離萌寵互動、水邊豪華Villa、星空浪漫露營車「綠舞國際觀光飯店」春夏旅展統統有

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

下個月的端午連假排好行程了嗎？宜蘭「綠舞國際觀光飯店」5/17～6/13的春夏線上旅展，推出最低46折的優惠方案，提供一般客房、露營車甚至豪華湖畔Villa等房型選擇，還能與萌萌動物們近距離互動，以及一連串和風體驗活動，安排連假、或是和親朋好友們來趟輕旅行都很適合，快快做功課手刀搶訂囉！

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

佔地廣大的宜蘭「綠舞國際觀光飯店」園區內，除了有一般客房房型，還有戶外風格的露營車和傍水浪漫的豪華湖畔Villa可選擇，這次春夏線上旅展推出了山景客房6288元(約5折)、星空露營＋戶外BBQ晚餐11288元(約54折)和獨棟55坪雙層湖畔Villa29088元(約46折)等不同優惠方案，可以依照人數挑選最適合的方案，彈性非常大，想出門玩、精打細算的小資族們快列入筆記參考。

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

不想到各個景點去人擠人，可以待在園區內消磨時光，像是和菓子製作課程及涮抹茶體驗，以及在日本作為畢業照的「文青袴」、浴衣換裝，不用飛出國就感受到濃濃的日式氛圍；還可以近距離接觸黑鼻羊、水豚、羊駝、梅花鹿等等可愛動物，日常週末就能到宜蘭來次兩天一夜的快閃輕旅行！好好讓自己和家人放鬆吧～

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

圖／綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區 Dancewoods Hotels & Resorts臉書

延伸閱讀：

．現賺超過7000元！「將捷金鬱金香酒店」線上旅展開跑，看電影只要150元

．餐券買10送1、住宿券買15贈2！ 福容大飯店線上旅展省荷包、麗寶LINE FRIENDS主題房下殺倒數