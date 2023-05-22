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虎航又促銷！飛澳門799元、飛日多地1,299元，第二波優惠再加碼韓國、曼谷

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台灣虎航臉書
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澳門免千元！台灣虎航再再推出優惠機票，台北飛澳門一週七天每日飛，優惠機票自5/19起開賣。此外，虎航加碼再推冬季航班第一波優惠，於今日早上10點開搶，飛往日本多地，統統1,299元起，超省的價格讓你輕鬆飛，把省下來的錢拿去享受一波。

圖／台灣虎航臉書
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圖／台灣虎航臉書
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虎航自5/19起推出「台北飛澳門」超殺優惠，單程未稅只要799元，旅遊期間自7/1起至10/28，動動手指還能撿撿漏。不僅如此，為迎冬季航班開賣，虎航首推飛往日本多地單程未稅價統統1,299元起，包含成田、羽田、名古屋、福岡、小松、茨城、新潟等地，優惠於今(22)日上午10點至5/23晚上11:59，現在買還來得及，搭乘期間為2023/10/29至2024/3/30。

圖／台灣虎航臉書
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第一波沒搶到也別灰心，虎航預告冬季航班第二波將於5/24上午10點登場，另增更多航點，除了日本各地外，飛往韓國、泰國也同享優惠。筆記先抄好，優惠機票準時搶起來！

圖／台灣虎航臉書
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台虎冬季航班｜第一波

促銷期間：5/22 10:00-5/23 23:59

優惠內容：飛往日本成田、羽田、名古屋、福岡、小松、茨城、新潟，單程未稅1,299元起

搭乘期間：2023/10/29-2024/3/30

台虎冬季航班｜第二波預告

促銷期間：5/24 10:00-5/25 23:59

優惠航點：日本（大阪、岡山、花卷、仙台、函館、沖繩）、韓國（首爾、釜山、大邱、濟州）、泰國曼谷

搭乘期間：2023/10/29-2024/3/30

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