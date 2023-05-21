快訊

賀軍翔遭爆「喇舌酒店妹」葛斯齊握鐵證經紀人回應了

T1聯盟／第三節「海嘯攻勢」射鷹 特攻直落4奪首冠

獨／會考再爆爭議！英語閱讀首題竟與「4年前參考題」一模一樣 官方證實了

台中人有福了！台灣虎航新添台中國際航線 七月直飛澳門、韓國、越南、日本

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：Shutterstock／來源
圖：Shutterstock／來源

台灣虎航新添台中國際航線-盧市長表示中台灣一起熱情迎客。　圖：台中市政府／提供
台灣虎航新添台中國際航線-盧市長表示中台灣一起熱情迎客。　圖：台中市政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】台灣邊境解封後，今年3月底正式迎來破百萬的入境觀光客，觀光復甦力道強勁。台中市擁有得天獨厚的宜人氣候及豐富多元的觀光資源，台中市政府成功爭取台灣虎航今年7月起，於台中國際機場推出澳門、韓國、越南、日本4地直飛航線，於5月8日辦理宣告記者會。「我們準備好了！」市長盧秀燕表示，中台灣一起熱情迎客，盼藉由航線帶動中台灣經濟，讓世界各國旅客看見台中、看見中台灣，也看見台灣的美好。

盧市長表示，全球疫情解封，也是春暖花開的時間，大家要拚經濟、振興經濟，很高興台中市府與新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市八個城市，攜手台灣虎航及觀光旅行業者共同宣布，從7月份開始，台灣虎航以台中機場為主，統一「中進中出」，將有四地五條航線復航或開通。這五條航線開通後，對中台灣各縣市觀光旅遊將帶來振興效果，中部民眾出國也將更便利。此次開通的航線都是國人旅遊喜愛的熱門航線，包含韓國釜山、越南峴港、韓國濟州及日本名古屋航線，機票已開賣，歡迎大家把握機會購票。

▲台灣虎航將新增台中飛澳門的國際航線。　圖：Shutterstock／來源
▲台灣虎航將新增台中飛澳門的國際航線。　圖：Shutterstock／來源

台灣虎航董事長陳漢銘表示，感謝台中市府及業者對台灣虎航的愛護與支持，希望透過多元航線頻繁交流，帶來更多國際觀光旅客到台中這個魅力城市，也希望能夠讓所有旅客感受到台灣虎航熱情、溫暖、真誠的服務品質。 苗栗縣副縣長鄧桂菊也說，台中市首先與台灣虎航進行「中進中出」的旅遊模式，不只讓中部民眾更便利，也讓中台灣旅遊景點被看見，吸引更多旅客，也歡迎旅遊業者將苗栗列入景點，帶領旅客來苗栗旅遊。

觀旅局表示，台中國際機場為中台灣重要的入出境門戶，繼今年4月菲律賓馬尼拉首航對飛包機，7月台灣虎航將復飛澳門線定期航班，並開航韓國釜山、越南峴港、韓國濟州、日本名古屋的旅行社包機航班。台中市坐擁山海屯豐富的觀光資源，加上「中台灣區域治理平台」串聯八縣市資源，在四方交通便捷下，可滿足旅客登山健行、都會旅遊、歷史文化、美食探訪、自行車輕旅、溫泉泡湯、田園觀光等各主題旅遊喜好。

觀旅局長陳美秀說明，台中於疫情期間持續進行觀光軟硬體整備，並透過線上線下行銷累積觀光量能，國境開放後則積極推展國際觀光，包括參與國際旅展及推介、規劃海陸空踩線團、洽談新航線拓點及重大節慶交流。

▲台灣虎航將新增台中飛日北名古屋的國際航線。　圖：Shutterstock／來源
▲台灣虎航將新增台中飛日北名古屋的國際航線。　圖：Shutterstock／來源

陳局長進一步說明，例如今年2月北海道索朗祭、三重縣安濃津祭踩舞組織委員會拜會市府，洽談「台中國際踩舞嘉年華」合作交流及名古屋與台中包機事宜；日本茨城縣空港2月到訪洽談包機事宜；台中市與日本大分縣佐伯市簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」，深化雙方城市交流，強化維繫友好情誼。此外，市府也規劃與交通部觀光局合作，參與泰國、馬來西亞、新加坡及日本國際旅展暨推廣會，持續行銷台中觀光亮點，歡迎旅客透過多元體驗方式發掘與體驗台中魅力。

觀旅局表示，此次開拓新航線是中台灣國際觀光於疫後再興的起頭，除台灣虎航直飛航線，也有「台中－韓國仁川國際機場」、「台中－越南海防市吉碑機場」、「台中－越南胡志明市新山一機場」等航線規劃中，觀旅局將持續接洽航空業者在台中開闢新航線，帶動觀光乘數效應，刺激景點、旅宿、餐飲各產業商機。市府也將持續整合各界觀光資源，串聯食、宿、遊、購、行，強力行銷引客台中，盼與七縣市及業者攜手再創中台灣國際觀光高峰，打造產業與市府共好、雙贏榮景。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 航線 台灣虎航

延伸閱讀

4遊客旅遊平安險當賺錢工具 飛澳門詐保入境時間露餡

香港爭取入RCEP 助力與陸、日經貿活絡

日本女星川口春奈成台灣觀光代言人 今剛抵台即刻大啖台灣美食

年販目標1.6萬台、價格堪比Genesis！全新Kia EV9純電休旅韓國預售正式開跑

相關新聞

太殺底片了！精選全台必拍「6處繡球花熱點」，日系穿和服賞花、穿梭歐風城堡花海統統有

搶拍繡球花！除了佔地500公頃的桃園繡球花季，台灣各地也有不少繡球花田相繼盛開，多種色彩相互簇擁映襯，滿開的畫面讓人超驚豔，以下精選全台北中南必拍6處繡球花熱點，筆記抄好、日程排好，直接出發賞花去！

餐券買10送1、住宿券買15贈2！ 福容大飯店線上旅展省荷包、麗寶LINE FRIENDS主題房下殺倒數

餐券買10送1、住宿券買15贈2！ 福容大飯店線上旅展省荷包、麗寶LINE FRIENDS主題房下殺倒數

現賺超過7000元！「將捷金鬱金香酒店」線上旅展開跑，看電影只要150元

各家飯店業者線上旅展都陸續開跑了！新北淡水的「將捷金鬱金香酒店」也不例外，直接推出「2023台北高雄線上旅展」，住宿券每張只要3,300元，瘋狂下殺3.1折，同時享6歲以下兒童還免費入住，即使熱門暑假期間得週日至週日入住還不用加價。此外，能享受浪漫的「望高樓 星空電影夜」將於6月每週五至週日與 7、8月每日放映，每位只要低消150元+10%喔。

約會餐廳挑選攻略！網推「這裡」氣氛佳、不怕沒話題

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「約會餐廳」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大約會餐廳類型與六大熱門約會餐廳菜系排行。

「520甜蜜優惠」懶人包！ 超商咖啡+冰淇淋買1送1、住飯店只要520、對中520送你Buffet吃到飽

「520」象徵甜蜜、浪漫的數字！ 迎接5/20的浪漫甜蜜商機，業者推出各種咖啡優惠，入住飯店每人只要520元，對中5.2.0再享自助百匯吃到飽，馬辣集團吃到飽、拿坡里速食炸雞桶，統統獻上520優惠，快

「神旺」房費趨近0元！加碼送2入保溫杯與面膜精萃油，還有Buffet爽吃

「神旺商務酒店」是近期討論度話題的飯店，原因就是因為與兩大知名友善環境品牌「Woky」和「The Body Shop」攜手推出獨特的「女子生活提案」優惠入房專案，禮品比住房費還高超划算，旅客只需自備一次性備品，即可獲得隨行杯、面膜、精油等贈品，CP值超高！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦