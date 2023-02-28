強強聯手！「麥當勞 X NewJeans」將推聯名漢堡與新包裝？網敲碗：全球同步

名人聯名未推出掀熱議！25日，網上有張特殊的麥當勞包裝概念圖流出，有別於一般的麥當勞經典紅、黃、白，整體走藍色路線，上面還多了可愛應景的兔子妝點，以藍底搭配黃色M字LOGO更加顯眼，但此圖並非官方發出，而是粉絲自製。不過，可以確認的是，韓國麥當勞確實將推出新聯名，同步再推聯名漢堡，而從劇透來看已將線索指向「她們」！

圖為粉絲自製，非韓國麥當勞官方發出。圖／摘自IG@fashionandstyle.official

大勢與大勢的相見！韓國麥當勞再次推出名人聯名，本次攜手怪物新人女團「NewJeans」推出聯名餐點，將於3/2正式登場，韓國麥當勞官方IG貼文透露將是一款「CRISPY(酥脆的)」漢堡，並請大家拭目以待。而在貼文下方湧入不少各國粉絲留言「也請推出NewJeans Happy Meal，一週吃三次都沒問題」、「拜託全球都同步發行」、「不知道是什麼漢堡，但請推出周邊商品吧」等，由此看出本次聯名又將掀起一波收藏及打卡旋風。

先前，麥當勞就曾與韓國超人氣男團BTS聯名，推出限定包裝及餐點席捲全球，而3月再度與韓國女團「NewJeans」合作，也讓許多粉絲期待強強聯名的相關活動，3/2就能見真章。

圖／麥當勞提供

延伸閱讀：

．最懂過節聯名！小王子手搖杯太夯 「玫瑰守護杯」上架即空 網敲碗：多展店

．網傳近一年最好吃！麥當勞「鹽酥台味」征服港澳，「鹽酥雞排飽」領軍6新品同步開賣